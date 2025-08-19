x

“Simpático que se vaya el VAR en el segundo penal”: así protestó Leonel Álvarez por el arbitraje el partido Junior vs. Bucaramanga

El encuentro terminó con gresca entre los jugadores de ambos equipos y un descontento con el arbitraje por parte del cuadro leopardo.

    Leonel Álvarez en la rueda de prensa destacó el trabajo de sus jugadores y se mostró molesto por el arbitraje y la ausencia del VAR en el segundo tiempo. Foto: Captura de video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

La fecha 7 de la Liga BetPlay ha dejado hasta el momento como uno de los encuentros más disputados el partido entre el Junior y Atlético Bucaramanga en el Metropolitano de Barranquilla. Hubo goles, emociones y polémicas arbitrales.

Estas últimas fueron las que aumentaron la tensión entre tiburones y leopardos, especialmente en el segundo tiempo cuando hubo tres penales a favor del local.

Lea también: “El Polaco” Francisco Fydriszewski fue el salvador del DIM en Pasto: los rojos volvieron a ganar en el Libertad después de una década

El primero fue al minuto 51 luego de que José García Mena y Fabián Sambueza cruzaran dentro del área al delantero del Junior, Guillermo Paiva. El mismo afectado fue quien cobró, pateando la pena máxima a un costado del arco de Aldair Quintana, desperdiciando la opción de los locales para tomar ventaja en el marcador.

El segundo penal sancionado en el encuentro fue el que desató la polémica en el partido, pues al minuto 82 con el marcador 0-1 en contra del cuadro barranquillero, el árbitro cucuteño José Ortiz señaló un supuesto golpe de Leonardo Flórez sobre José Enamorado como pena máxima para los dirigidos por Alfredo Arias.

En ese momento, al parecer no se contaba con la ayuda del VAR para revisar la jugada, pues una supuesta falla técnica en el segundo tiempo impedía que algunas jugadas fueran verificadas por la tecnología. Tras las protestas y al no contar con la herramienta, el árbitro mantuvo su decisión y Steven ‘Titi’ Rodríguez convirtió el lanzamiento en el 1-1 a favor del Junior.

Ante los reclamos, los goles y los cambios, se debió reponer 12 minutos adicionales a los 90 reglamentarios, dejando tiempo para que cualquiera de los dos equipos buscara los 3 puntos.

En el 90+7 un supuesto pisotón de Flórez sobre Teófilo en el área terminó en la expulsión del jugador del Bucaramanga por doble amarilla y en una pena máxima que nuevamente Rodríguez convirtió en gol y así darle la victoria al Junior.

El reclamo de Leonel Álvarez en rueda de prensa

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Bucaramanga expresó su admiración por lo hecho por sus jugadores, calificándolo como el mejor partido de visitante que han jugado; sin embargo, no se quedó callado frente a las polémicas arbitrales.

“Revisando los penales, el primer penal bien; el segundo penal muy simpático, muy simpático que se va el VAR justo en el penal, pero bueno”, señaló Álvarez, agregando que “una clase de partidos de estos y más el escenario como estaba hoy no se puede jugar sin VAR”.

El estratega también recordó que ha sido con el mismo Ortiz como juez central con quien ya hubo polémica en partidos anteriores como el del semestre pasado disputado ante Unión Magdalena en Santa Marta.

“Es no más por encima muy simpático que este mismo árbitro nos pitó en Santa Marta. No es echarle la culpa a nadie, yo asumo y quisimos cerrar todos los caminos, no fue suficiente, asumimos con la cabeza en alto que hemos hecho un buen trabajo, pero lo global creo merecíamos mucho más”, declaró Leonel.

El partido también se vio empañado por una gresca al final entre jugadores en la entrada a los camerinos y una riña entre barras del Junior en las graderías y a los alrededores del Metropolitano.

Con el resultado 2-1, Junior sigue de líder con 17 puntos, mientras que Bucaramanga sigue fuera del grupo de los 8 en la duodécima posición con 7 unidades.

Sigan leyendo: “Es el peor del mundo”: Fuad Char, máximo accionista de Junior, habló sobre el negocio de derechos de TV en el fútbol colombiano

Liga Betplay

