Cinco aspirantes, dos boletos y el punto invisible: todo lo que se juega en la fecha 20 de la Liga BetPlay

El telón de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II se baja este jueves 13 de noviembre con la fecha 20, un capítulo que promete drama, cálculo y emoción hasta el último minuto.
Ya hay seis clubes que aseguraron su lugar en los cuadrangulares, y los dos últimos cupos los disputarán cinco equipos, todos con realidades distintas. Por otro lado, Independiente Medellín, Atlético Nacional y Bucaramanga comparten la punta y pelean por el liderato y la ventaja deportiva. Le contamos todo lo que está en juego en la fecha 20 y los cálculos necesarios para los clubes que aún tienen oportunidad de clasificar.