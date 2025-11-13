Cinco aspirantes, dos boletos y el punto invisible: todo lo que se juega en la fecha 20 de la Liga BetPlay

El telón de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II se baja este jueves 13 de noviembre con la fecha 20, un capítulo que promete drama, cálculo y emoción hasta el último minuto. Ya hay seis clubes que aseguraron su lugar en los cuadrangulares, y los dos últimos cupos los disputarán cinco equipos, todos con realidades distintas. Por otro lado, Independiente Medellín, Atlético Nacional y Bucaramanga comparten la punta y pelean por el liderato y la ventaja deportiva. Le contamos todo lo que está en juego en la fecha 20 y los cálculos necesarios para los clubes que aún tienen oportunidad de clasificar.

La última fecha de la fase de todos contra todos terminará este el jueves 13 de noviembre. Todos los encuentros clave comenzarán desde las 7:00 p.m. El pasado miércoles 12 de noviembre, La Equidad, en su último partido bajo este nombre, derrotó al Deportivo Pereira 4-0. Mientras que Boyacá Chicó no pudo ganarle a Millonarios y el compromiso finalizó 2-1. Estos resultados no le dieron mucho movimiento a la tabla.

¿Cómo se jugará la fecha 20 el jueves 13 de noviembre?

Todos los duelos de la última fecha serán televisados a las 7:00 p.m. por los canales de Win Sports y Win Sports +Fútbol. Estos son: - Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga - Águilas Doradas vs Deportes Tolima - Llaneros FC vs Envigado FC - Junior vs Atlético Nacional - Independiente Santa Fe vs Alianza Valledupar - Unión Magdalena vs Fortaleza CEIF - Independiente Medellín vs América de Cali - Deportivo Cali vs Once Caldas

Los duelos que mayor atención concentran serán los de los líderes de la tabla. El “Poderoso” de la Montaña pelea el primer puesto y los “Diablos Rojos” buscan asegurar su clasificación. Atlético Nacional también perseguirá con hambre la ventaja competitiva ante Junior que podría aspirar también; y Bucaramanga, quiere abandonar ese tercer lugar para retomar el liderato que mantuvo por varias fechas en el semestre.

¿Cuáles son las cuentas de los equipos que aspiran a los dos últimos cupos?

Seis equipos ya cuentan con su cupo asegurado de cara a los cuadrangulares semifinales: Medellín, Nacional, Bucaramanga, Tolima, Fortaleza y Junior. Esto deja dos plazas abiertas que se disputan entre América de Cali, Alianza Valledupar, Santa Fe, Águilas Doradas y Once Caldas.

América necesita ganar en el Atanasio

América, con 29 puntos y séptimo en la tabla, visita a Medellín. Su panorama no es tan confuso, ya que depende de sí mismo, por lo que una victoria lo dejaría automáticamente clasificado. En caso de empate, depende de que Águilas no golee al Tolima, y si pierde, necesita que Águilas no gane y que Once Caldas tampoco golee al Cali.

Alianza está firme pero podría necesitar un favor del DIM

Alianza Valledupar, que actualmente es octavo en la tabla con 29 puntos, se enfrentará a Santa Fe, que le sigue con 28. Los Vallenatos también dependen de sí mismos; el triunfo les asegura el cupo. En caso de empate, dependerá de que Águilas no le gane al Tolima o de que América pierda con Medellín. Ahora bien, si pierde, necesita que América sea goleado (algo no poco probable), y que ni Águilas ni Once Caldas ganen.

Santa Fe deberá evitar el empate a toda costa

En el caso de los Leones, que por ahora están fuera de la zona de clasificación en la novena casilla, la victoria les asegura el cupo directo. En caso de empatar, la matemática se pone difícil: estará a expensas de que América pierda con Medellín, que Águilas no le gane al Tolima y que Once Caldas no se imponga al Cali. Si pierde, quedaría automáticamente eliminado.

Águilas ni con la victoria está asegurado

Águilas, actualmente décimo en la tabla con 27 puntos, recibe al Tolima. En caso de ganarle a los Vinotintos, podrían avanzar solo si América pierde con el DIM o que Alianza y Santa Fe empaten. En caso de empate o derrota, quedaría automáticamente eliminado.

Once Caldas necesita un milagro

Los blancos de Manizales ocupan la casilla 11 actualmente en la tabla y reciben al Deportivo Cali. Solo con victoria puede aspirar a ser uno de los ocho, y aun así depende de que América sea goleado por el DIM y que Águilas no le gane al Tolima. Con empate o derrota quedaría afuera.

¿Cómo está la lucha por la ventaja deportiva?

Además de la simple clasificación, otro aliciente que está en juego es el llamado “punto invisible”, que implica la ventaja deportiva para los dos primeros de la fase regular al inicio de los cuadrangulares. Los aspirantes por esa posición son Medellín, Nacional y Bucaramanga, todos con 37 puntos, y Tolima y Fortaleza, que suman 35 cada uno. Están todos ya clasificados, pero lo que buscan es cerrar la tabla entre los dos primeros para obtener la ventaja táctica. Esta se traduce en que si al final de los seis partidos del cuadrangular, dos o más equipos empatan en puntos en el primer lugar del grupo, el equipo que haya terminado con la ventaja, avanza a la final. Allí no hay desempate por diferencia de gol. Por otro lado, y la ventaja más inmediata, es que los dos primeros equipos son cabeza de serie en el sorteo de los cuadrangulares semifinales, que será este jueves al finalizar los partidos.

Tabla de posiciones actualizada