Colombia baja en el ranking FIFA tras el título de Senegal: esta es su nueva posición

La FIFA dio a conocer la primera actualización del ranking mundial de selecciones en el año, un listado que dejó pocos movimientos en la élite, pero sí varios ajustes significativos en la franja media de la clasificación. Las primeras siete posiciones permanecieron intactas, mientras que del octavo al decimonoveno lugar se registraron cambios que reflejan el impacto de las recientes competencias continentales. En ese escenario, la Selección Colombia descendió una casilla y ahora ocupa el puesto 14 del mundo, una leve caída que no obedece a malos resultados propios, sino al fuerte impulso de las selecciones africanas, únicas que sumaron puntos en este periodo debido a la disputa de la Copa Africana de Naciones entre diciembre y enero.

El principal protagonista de este movimiento fue Senegal, que tras coronarse campeón continental protagonizó un ascenso notable: pasó del puesto 19 al 12 del ranking, superando a Colombia y consolidándose como la segunda mejor selección de África, solo por detrás de Marruecos. El combinado marroquí, pese a perder la final de la Copa Africana, también dio un salto importante y ahora se ubica en la octava posición, superando a potencias tradicionales como Bélgica, Alemania y Croacia, que descendieron un lugar cada una. Marruecos reafirma así su condición de selección revelación de los últimos años, respaldada por su histórica actuación en el Mundial de Catar y una regularidad competitiva que hoy se traduce en números.

Otro de los grandes avances del ranking lo protagonizó Camerún, la selección que más posiciones escaló en esta actualización, con un ascenso de 12 lugares hasta situarse en el puesto 45. El dominio africano en esta ventana fue evidente: al no haber fechas FIFA oficiales para el resto de confederaciones, solo los equipos que compitieron en torneos continentales lograron sumar unidades. Es importante aclarar que este ranking no afecta la próxima Copa del Mundo, ya que el listado de noviembre fue el utilizado para el sorteo de la fase de grupos y los cruces de los repechajes que se disputarán en marzo. Por lo tanto, el descenso de Colombia no altera su camino mundialista.

Debido a que no habrá actividad oficial de selecciones hasta marzo, la Tricolor permanecerá más de dos meses en la posición 14. La oportunidad de volver a sumar puntos llegará con los dos partidos de preparación pactados frente a rivales de primer nivel europeo. El primer compromiso será el 26 de marzo ante Croacia, en el Camping World Stadium de Orlando. Tres días después, el 29 de marzo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Francia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, en lo que será el cuarto duelo histórico entre ambas selecciones, con saldo favorable para los europeos. Estos encuentros serán pruebas de alto calibre y servirán como preparación clave para el Mundial, en el que Colombia integrará un grupo exigente junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. El ranking FIFA, más allá de su carácter estadístico, también permite mirar hacia atrás. El mejor puesto histórico de la Selección Colombia fue el tercer lugar, alcanzado en julio de 2013 tras una brillante actuación en las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. Durante varios meses, la Tricolor se mantuvo en el top 10, respaldada por su presencia en los cuartos de final del torneo de selecciones, donde fue eliminada por Brasil.

Ese lugar de privilegio se perdió tras la eliminación en el camino a Catar 2022, un golpe que sacó a Colombia del radar de las selecciones élite. Sin embargo, el presente ofrece una nueva oportunidad. En caso de avanzar de ronda en el Mundial de Norteamérica, existe la posibilidad real de que la Selección Colombia vuelva a cerrar el 2026 entre las mejores del planeta. Por ahora, el ranking marca una pausa, no un retroceso definitivo. El desafío está claro: competir, sumar y volver a escalar. La Tricolor sabe que el lugar 14 es solo una estación más en un camino que apunta mucho más alto.