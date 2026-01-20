Colombia baja en el ranking FIFA tras el título de Senegal: esta es su nueva posición

La FIFA dio a conocer la primera actualización del ranking mundial de selecciones en el año, un listado que dejó pocos movimientos en la élite, pero sí varios ajustes significativos en la franja media de la clasificación. Las primeras siete posiciones permanecieron intactas, mientras que del octavo al decimonoveno lugar se registraron cambios que reflejan el impacto de las recientes competencias continentales.
En ese escenario, la Selección Colombia descendió una casilla y ahora ocupa el puesto 14 del mundo, una leve caída que no obedece a malos resultados propios, sino al fuerte impulso de las selecciones africanas, únicas que sumaron puntos en este periodo debido a la disputa de la Copa Africana de Naciones entre diciembre y enero.