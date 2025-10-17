¿Qué necesita hacer la Selección Colombia en las fechas amistosas de noviembre para ser cabeza de serie en el Mundial 2026?

La penúltima actualización del ranking FIFA previo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, mantiene viva la ilusión de la Tricolor para encabezar serie y comenzar con pie derecho el campeonato Mundial en 2026.
Tras el empate con Canadá, la selección Colombia logró sumar puntos significativos y aumentar su ventaja frente a otras selecciones suramericanas como México. Brasil, por su parte, bajó un puesto, pero se mantiene dentro de los líderes. Le contamos cómo va el ranking y qué expectativas hay para la fecha de noviembre.
