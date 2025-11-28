Real Cundinamarca derrotó al Cúcuta en la primera final de la B; así están las cuentas para el ascenso

La final de ida del Torneo Betplay fue dramática: expulsiones tempranas, un gol que silenció pronósticos y un equipo que, aun con nueve hombres, resistió. Real Cundinamarca volvió a demostrar que su campaña en el Torneo de la B no es casualidad y venció en Techo 1-0 a Cúcuta, encendiendo la ilusión de un ascenso que hace apenas unos meses parecía un sueño lejano.
El panorama comenzó cuesta arriba para los locales. Apenas corría el minuto 12 cuando Shean Barbosa vio la tarjeta roja directa, dejando a Real Cundinamarca con diez jugadores demasiado temprano para un partido de tal calibre. Cúcuta, por momentos, se ilusionó con que ese desequilibrio numérico abriría el camino hacia una victoria que lo acercara a la A, pero el fútbol suele premiar a quienes convierten la adversidad en impulso.