Real Madrid y Barcelona jugaron su último amistoso antes del debut liguero

El Real Madrid y el FC Barcelona disputaron este domingo amistosos de pretemporada con sendas victorias contra Schalke 04 y Basilea, en los que sacaron a relucir algunos de sus nuevos fichajes. En Alemania, el club blanco, dirigido por el portugués José Mourinho, se impuso 3-0 en su último juego preparativo, con el regreso de Kylian Mbappé tras su participación en el Mundial 2026 y el debut del nuevo fichaje Yan Diomandé. El astro francés interceptó un pase en la salida de balón de los locales y disparó a puerta para abrir el marcador en el minuto 6.

El central español Dean Huijsen (20’) anotó el segundo rematando un saque de esquina y el recién fichado Carlos Espí, que entró al campo en el descanso, anotó el tercero (56’). El marfileño Yan Diomandé, fichado por 162 millones de dólares desde el Leipzig, disputó sus primeros minutos como jugador del Real Madrid tras entrar a la cancha a falta de media hora (61’). Por su parte, el vigente campeón de LaLiga, el FC Barcelona, se impuso en Suiza 5-2 al Basilea, con debut del inglés Anthony Gordon, contratado este mercado procedente del Newcastle. Otro de los nuevos jugadores del Barça, el alemán Karim Adeyemi, abrió el marcador (34’) aunque el joven Jean Doucouré igualó antes del descanso (43’). El atacante egipcio Hamza Abdelkarim volvió a poner por delante a los culés (49’), antes de un entretenido final de partido con cuatro goles anotados. El primero de ellos lo marcó Lamine Yamal de penal (81’) y el belga Kazeem Olaigbe respondió apenas tres minutos después, también de pena máxima (84’), pero su compatriota Jesse Bisiwu firmó un doblete (89’, 90+1’) con el que asegurar la victoria 5-2 para los hombres de Hansi Flick.

¿Cuándo debutarán en La Liga?

El Madrid debutará en la liga española el próximo sábado 22 de agosto contra el Espanyol en condición de visitante. El duelo en el RCDE Stadium será la primera prueba oficial de José Mourinho en su regreso a la Casa Blanca después de 13 años. Por su parte, el actual campeón de La Liga, el Barcelona será el domingo 23 de agosto contra el Elche, también en condición de visitante. Los de Flick iniciarán allí la defensa del título en búsqueda de engranar un buen nivel de cara a la Champions League. Lea también: ¡Otro título para el Arsenal! Los gunners de Arteta golearon al Manchester City en la Community Shield