El cucuteño que sacó 500 en el Icfes estudiará Ingeniería Matemática en Eafit en Medellín: esta es su historia

Matías Luengas Vergel no lo podía creer cuando vio el número en la pantalla: 500 sobre 500. El joven de 16 años, estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda en Cúcuta, tuvo que intentar varias veces acceder a la plataforma del Icfes antes de que el sistema le confirmara lo que ya estaba ahí: el puntaje perfecto en las pruebas Saber 11.
En su casa, sus padres Weimar Luengas y Liliana Vergel esperaban un resultado destacado, pero no necesariamente ese que ahora le abre las puertas a una beca para estudiar en la universidad que quiera, y de entre todas, escogió la Universidad Eafit.
Primero, sobre qué estudiar, él ya lo tenía claro desde antes de cualquier reconocimiento: dedicarse a las matemáticas. Así que cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció una beca que cubriría la totalidad de sus estudios universitarios —financiada por el empresario Christian Daes, presidente de Tecnoglass— la decisión fue sencilla. El joven eligió estudiar Ingeniería Matemática en Eafit, una carrera que cruza el cálculo con programación, innovación tecnológica e inteligencia artificial.
La rectora de la Eafit, Claudia Restrepo, respondió con entusiasmo al anuncio: “Nos honra que él haya elegido EAFIT para continuar su formación. Recibirlo en la universidad de la ciencia y la innovación en Colombia será un privilegio y, al mismo tiempo, una inmensa responsabilidad para que pueda desarrollar plenamente su extraordinario talento”. Restrepo también anunció que la universidad sumará capacidades y recursos a través de su sistema de becas para el acceso, en alianza con la empresa privada.
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