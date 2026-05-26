Panini acertó el 100 % de los convocados de la Selección Colombia, ¿cómo le ha ido con otras selecciones?

La editorial italiana Panini se la juega cada cuatro años al anticipar las nóminas de las selecciones para publicar el álbum del Mundial, algo que en ocasiones suele generar una superstición negativa debido a que hay figuras o “inamovibles” que alcanzan a salir en la publicación y no van al torneo. Para este 2026, Colombia no entrará en esa lista de desaciertos. Una vez confirmada la lista oficial de quienes vestirán la amarilla de la Selección Colombia, si se compara con los 18 jugadores que la editorial publica en cada página del álbum dedicada a un combinado nacional, hay un 100 % de coincidencias con los elegidos cafeteros pese a que el libro sale a la venta con meses de antelación.

¿Quiénes fueron los fijos de Colombia en el Panini?

De la lista de 26 convocados finales, Panini apostó por 18 nombres que hoy son una realidad para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Lea también: Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia En el arco Panini pronosticó a Camilo Vargas y David Ospina. En la defensa ya la editorial tenía a: Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí y Santiago Arias. Como volantes alcanzó a publicarse las láminas de Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Jhon Arias. Los delanteros estimados por los cromos fueron Jhon Córdoba, Luis Suárez y Luis Díaz.

Esta precisión llamó la atención debido a que varios jugadores llegaban con dudas sobre su presencia en la lista final como los casos de Kevin Castaño, Yerry Mina y David Ospina, quienes han tenido problemas físicos en la temporada, altibajos de rendimiento o incluso con ausencia de minutos en sus clubes. Sin embargo, también hay que recordar que de los 26 convocados, 19 participaron en el subcampeonato de Colombia en la Copa América 2024, siendo esta un factor clave para considerar el plantel de ese torneo como la base del combinado cafetero. En contexto | La base del listado de Néstor Lorenzo: 19 finalistas de la Copa América 2024 jugarán el Mundial 2026 Álvaro Montero, Willer Ditta, Deiver Machado, Jaminton Campaz, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta fueron los jugadores que no alcanzaron a tener lámina, pues la editorial solo publica a 18 del total de convocados.

¿Cómo ha sido la efectividad de Panini con otras selecciones?

Colombia no fue el único caso de éxito absoluto. Panini también alcanzó un 100% de efectividad en las nóminas de Austria, Portugal, Suiza, Escocia, Curazao, Bosnia y Herzegovina, Nueva Zelanda y la República Democrática del Congo. Asimismo, con otras selecciones la editorial tuvo una alta tasa de aciertos. En los casos de Bélgica, Corea del Sur, Noruega y Senegal sólo no le atinaron a uno (17/18) mientras que con Haití, Cabo Verde y Croacia apenas no se acertó en dos futbolistas (16/18). Inglaterra, pese a lo sorpresiva que resultó la convocatoria para varios aficionados, en comparación al álbum apenas falla la coincidencia por tres jugadores (15/18) al igual que Suecia, Francia y Costa de Marfil. En la otra cara de la moneda, debido a lesiones o decisiones técnicas de último momento, algunas potencias no presentaron tantas coincidencias con el álbum, como Alemania y Brasil donde apenas hubo 13 aciertos de 18 posibles, siendo esto una efectividad del 72,22%.

El caso con menos efectividad hasta ahora en comparación con las predicciones del álbum es Túnez, donde hubo apenas 11 aciertos de 18 posibles, es decir, un 61,11%, incluyendo dentro de los “errores” a Naim Sliti, quien se había retirado de su selección meses antes de la publicación. Por ahora, los coleccionistas que están llenando el álbum podrán completar la página dedicada al elenco colombiano. En el caso de las selecciones donde no hubo aciertos, Panini ha aclarado que lanzará un set de actualización de láminas para que no queden espacios en blanco en los cuadernillos.