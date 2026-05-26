Panini acertó el 100 % de los convocados de la Selección Colombia, ¿cómo le ha ido con otras selecciones?

La editorial italiana Panini se la juega cada cuatro años al anticipar las nóminas de las selecciones para publicar el álbum del Mundial, algo que en ocasiones suele generar una superstición negativa debido a que hay figuras o “inamovibles” que alcanzan a salir en la publicación y no van al torneo. Para este 2026, Colombia no entrará en esa lista de desaciertos.
Una vez confirmada la lista oficial de quienes vestirán la amarilla de la Selección Colombia, si se compara con los 18 jugadores que la editorial publica en cada página del álbum dedicada a un combinado nacional, hay un 100 % de coincidencias con los elegidos cafeteros pese a que el libro sale a la venta con meses de antelación.