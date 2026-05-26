“Sin cadáver no hay delito”: la frase del anestesiólogo que ordenó tirar el cuerpo de Yulixa Toloza

Una fría y lapidaria frase pudo haber impedido que Yulixa Toloza, de 52 años, recibiera la atención médica que la hubiera salvado tras una cirugía estética en Bogotá el pasado 13 de mayo. “Sin cadáver no hay delito”, dijo el anestesiólogo del centro clandestino cuando la situación de la paciente se volvió grave.
Le puede interesar: Caso Yulixa Toloza: el consentimiento firmado no exime de responsabilidad al centro de estética de garaje
Esa afirmación, revelada recientemente por el jefe de la Sijín de la Policía Nacional de Colombia, el coronel Fabio Mauricio Gallego, en el pódcast Más Allá del Silencio, transformó una emergencia médica en un plan de encubrimiento y abandono.
Y es que a partir de ese momento, los implicados descartaron trasladar a la mujer a un hospital para ayudarla y optaron por deshacerse del cuerpo en una zona boscosa de Cundinamarca, a más de 100 kilómetros de la capital.