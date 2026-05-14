Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“No sabes un carajo”: el fuerte reclamo de Roger Martínez a Lorenzo tras ser excluido de la prelista de Colombia para el Mundial

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el jugador colombiano se despachó contra la prelista de 55 jugadores elegida por Néstor Lorenzo, al cual le tiró una indirecta, tras no estar en la lista de opcionados.

  • FOTO: Getty y FCF
    FOTO: Getty y FCF
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 36 minutos
bookmark

La Selección Colombia inició oficialmente su camino al Mundial 2026 con el anuncio de la lista preliminar de 55 jugadores. En una rueda de prensa celebrada este jueves 14 de mayo en Bogotá, el técnico Néstor Lorenzo reveló los nombres que integran la base del equipo nacional, generando una reacción inmediata y violenta por parte de uno de los ausentes: Roger Martínez.

“El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 en 30 partidos y quedan dos fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo... no sabes un carajo”, manifestó el futbolista. Sus registros de la actual campaña incluyen 22 anotaciones en la Saudí Pro League y una en la Copa del Rey Saudí.

Espere ampliación...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos