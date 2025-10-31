Estas son las últimas diez remontadas épicas en Copa Libertadores: Atlético Nacional y Once Caldas aparecen en este registro

Desde 2011 se han presentado diez remontadas épicas en la Copa Libertadores, en las cuales dos equipos colombianos han sido protagonistas, Atlético Nacional en 2016 y Once Caldas en 2011. Clubes como Libertad, Fluminense, Cruzeiro, Universidad de Chile, Deportivo Quito, River Plate, Rosario Central, Jorge Wilstermann y Lanús han sido protagonistas de resultados que nadie imaginaba y que los llevaron a quedar en la historia del torneo por sus victorias.



Le puede interesar: Video | Reviva el monumental recibimiento de hinchas del Racing en el Cilindro de Avellaneda por semifinal de Libertadores

Estas son las últimas diez remontadas de la Copa Libertadores

Octavos de final en 2011, el duelo entre Libertad y Fluminense, el cuadro paraguayo sorprendió al brasileño remontando el 3-1 para ganar 3-0 y clasificarse a cuartos de final de esa edición. Ese mismo año, y en esa instancia, también sorprendió el Once Caldas, que tras perder 2-1 en Brasil llegó al Palogrande de Manizales y ganó 2-0 para avanzar a los cuartos de final del torneo.

En 2012 también en octavos de final, Universidad de Chile cayó en el Atahualpa de Quito 4-1, pero en el duelo vuelta remontó, y logró un contundente 6-0 ante Deportivo Quito y así avanzar a los cuartos de final de la Libertadores. Posteriormente, en la edición de 2015, en la fase de cuartos de final, River Plate dejó en el camino a Cruzeiro con la presencia de un colombiano, Teófilo Gutiérrez, quien marcó uno de los tres goles con los que la banda cruzada venció 3-0 a los brasileños para dejar el global 3-1.

En 2016 en los cuartos de final, se vivió uno de los momentos más recordados por los hinchas de Atlético Nacional, ya que el equipo que dirigía Reinaldo Rueda y que perdió 1-0 con Rosario Central, ganó en el Atanasio Girardot 3-1 con tanto agónico de Orlando Berrío, para avanzar a la semifinal. Finalmente, el cuadro antioqueño se coronó campeón ese año, por segunda vez en la Libertadores. Para la edición de 2017, nuevamente River Plate, en cuartos de final, pero esta vez ante Jorge Wilstermann, con el que perdió en Bolivia por goleada 3-0, pero en Buenos Aires lo apabulló 8-0 para avanzar a la semifinal de la Libertadores. Ese mismo año, en la semifinal, los de la banda cruzada no pudieron repetir hazaña y, por el contrario, fueron eliminados por Lanús que, tras perder 1-0 en la ida logró un 4-2 en la vuelta para ser finalista ante Gremio.

En 2018, otra vez, River como protagonista, esta vez ante Gremio en la semifinal, perdió 1-0 en el primer juego, pero como visitante ganó 1-2 y avanzó a la final para ser el campeón, tras vencer a Boca Juniors. Ese año tuvo el lucimiento del colombiano Rafael Santos Borré con los argentinos. Más reciente, en la edición de 2023, Atlético Nacional no pudo defender la ventaja sobre Racing en los octavos de final y fue eliminado, ya que los argentinos remontaron el 4-2 del Atanasio Girardot con un 3-0 en Avellaneda para eliminar al Rey de Copas. En 2025, en la semifinal Palmeiras remontó el 3-0 que había logrado Liga Deportiva de Quito, para vencerlo 4-0 y avanzar a la final de la Copa Libertadores.



Siga leyendo: Final brasileña: Palmeiras remontó tres goles y es el otro finalista de la Copa Libertadores