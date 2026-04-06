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Director técnico de Vasco da Gama mostró su inconformismo con los jugadores colombianos: “cometen muchos errores”

Renato Portaluppi, más conocido como Renato Gaúcho, habló luego de la derrota de su equipo 1-2 ante Botafogo y apuntó fuerte contra los criollos. ¿Qué dijo?

  • Marino Hinestroza llegó a Vasco da Gama por 6 millones de dólares desde Atlético Nacional, siendo el tercer fichaje más caro en la historia del club. FOTOS: GETTY
    Marino Hinestroza llegó a Vasco da Gama por 6 millones de dólares desde Atlético Nacional, siendo el tercer fichaje más caro en la historia del club. FOTOS: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El fútbol brasileño es la casa de 30 futbolistas oriundos de Colombia. Hay algunos que son figuras y generan expectativas como Jhon Arias en Palmeiras y Jorge Carrascal en Flamengo, pero esta realidad no es la misma para el resto.

Existen clubes que son más afines al jugador cafetero y cuentan con 2 o más colombianos en sus filas: Athletico Paranaense, Cruzeiro y Vasco Da Gama. Este último engrosa su plantilla con cuatro compatriotas: Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza y Carlos Cuesta.

Renato Gaúcho, entrenador de Vasco da Gama, se refirió en rueda de prensa a los criollos que juegan en el Brasileirao y criticó su proceso de adaptación a la máxima categoría de ese país. “Tenemos cuatro colombianos en el grupo. Intento corregirlos, cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo, no puedo corregirlos de la noche a la mañana”, comentó el estratega.

“También está el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Grêmio o en otros clubes, cuando me ofrecían colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo les daba el visto bueno para ficharlos una vez que se habían adaptado al fútbol brasileño. Necesitan mucho tiempo para adaptarse. El fútbol brasileño y el colombiano son muy diferentes, sobre todo tácticamente. Eso lleva tiempo”, afirmó Gaúcho.

Siga leyendo: Prográmese: así jugarán los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana esta semana

Por último mencionó las pocas sesiones de entrenamiento que tiene disponible entre encuentros. “Es difícil jugar cada tres días y corregir todo sobre los jugadores. Muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia y Ecuador, y en Brasil tienen estos problemas”, recalcó Renato.

El debut del equipo brasileño en Copa Conmebol Sudamericana es este martes 7 de abril a las 5:00 p.m. ante Barracas Central. Gaúcho no viajó con el plantel a Argentina, tampoco fueron varios de los jugadores habitualmente titulares en el Gigante do Colina, esto con el fin de cuidarlos para el compromiso ante Remo por el Brasileirao el próximo 11 de abril según Diaro Olé.

“No estamos descuidando la Copa Sudamericana, todo lo contrario. La prioridad es el Brasileirao. Pero no tiene sentido insistir, alineando jugadores con un plantel reducido y perdiendo más jugadores por lesiones”, aseguró el director técnico de Vasco da Gama.

¿Cómo han rendido los cafeteros de Vasco?

Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez son los dos colombianos con más minutos jugados en lo que va de año con el equipo blanquinegro. Rojas tiene ocho presencias en el Brasileirao, no suma goles y cuenta con un pase gol, mientras que Carlos Gómez tiene el mismo registro en nueve partidos. Gómez ha sido protagonista principalmente por ser uno de los líderes en gambetas exitosas del torneo.

Carlos Cuesta y Marino Hinestroza no viven su mejor momento. Cuesta estuvo lesionado durante un mes, razón por la que se perdió 6 juegos de la liga. Marino, por su parte, ha sido suplemte en 5 ocasiones y titular en una presentación sin aportar goles ni asistencias hasta el momento. Lo próximo para el equipo de Río de Janeiro es el debut en Sudamericana.

Lea también: Video | Jhon Arias marcó golazo con Palmeiras: ya suma tres anotaciones en su regreso al fútbol brasileño

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