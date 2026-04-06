Director técnico de Vasco da Gama mostró su inconformismo con los jugadores colombianos: “cometen muchos errores”

El fútbol brasileño es la casa de 30 futbolistas oriundos de Colombia. Hay algunos que son figuras y generan expectativas como Jhon Arias en Palmeiras y Jorge Carrascal en Flamengo, pero esta realidad no es la misma para el resto.

Existen clubes que son más afines al jugador cafetero y cuentan con 2 o más colombianos en sus filas: Athletico Paranaense, Cruzeiro y Vasco Da Gama. Este último engrosa su plantilla con cuatro compatriotas: Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza y Carlos Cuesta.

Renato Gaúcho, entrenador de Vasco da Gama, se refirió en rueda de prensa a los criollos que juegan en el Brasileirao y criticó su proceso de adaptación a la máxima categoría de ese país. “Tenemos cuatro colombianos en el grupo. Intento corregirlos, cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo, no puedo corregirlos de la noche a la mañana”, comentó el estratega.

“También está el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Grêmio o en otros clubes, cuando me ofrecían colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo les daba el visto bueno para ficharlos una vez que se habían adaptado al fútbol brasileño. Necesitan mucho tiempo para adaptarse. El fútbol brasileño y el colombiano son muy diferentes, sobre todo tácticamente. Eso lleva tiempo”, afirmó Gaúcho.

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