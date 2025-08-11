Hay partidos que se ganan con goles y otros con gestos, mensaje de no violencia entre hinchas de Nacional y Millonarios

Por Juan Guerra, Comunidad Verdolaga

No es un secreto para nadie: la rivalidad entre Nacional y Millonarios es una de las más intensas del fútbol colombiano. Las hinchadas se detestan, las chanzas nunca paran y los partidos se viven como finales. Pero el pasado fin de semana, en medio de ese ambiente, ocurrió algo que rompió el libreto.

La Comunidad Verdolaga — una corporación que agrupa a las barras de las tribunas de Occidental y Oriental del estadio Atanasio Girardot, con barras que llevan más 36 años de presencia en el Atanasio Girardot — decidió enviar un mensaje de solidaridad a un jugador de Millonarios que sufrió una fuerte lesión. Un gesto simple, humano, que para algunos pasó como un acto de respeto... pero para otros, como una provocación.

El trino alcanzó en solo 24 horas más de 305 mil impresiones, más de 15 mil interacciones y superó los 8500 likes. El 80% de las reacciones fueron positivas, pero el 20% restante dejó ver un odio exacerbado: insultos, burlas, descalificaciones. “Lambones”, “maricas”, “imbéciles”... todo por el simple hecho de mostrar empatía.