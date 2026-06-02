Presidente de River anuncia una purga de unos “15 jugadores”, ¿qué pasará con Juan Fernando Quintero?

El presidente River Plate, Stefano Di Carlo, anunció una purga de unos “15 jugadores”, incluidas varias figuras, luego de un nuevo semestre sin títulos para el popular club de la banda roja cruzada. Tras la salida del laureado entrenador Marcelo Gallardo en febrero, el Millonario fue conducido por Eduardo Coudet. El Chacho lo llevó a la final del torneo Apertura de Argentina, que sin embargo perdió 3-2 ante Belgrano el 24 de mayo. La derrota amplió a casi tres años la sequía de conquistas de River, que en los últimos semestres realizó contrataciones millonarias. “Esto es River, y perder una final no puede hacer bueno ningún equilibrio”, dijo el directivo en una entrevista con ESPN.

“No hemos tenido los resultados que quisimos. La caída en cuanto a rendimiento de un montón de jugadores hizo que el técnico haya tenido que recurrir a menores”, agregó. Di Carlo señaló que habló con el español Pablo Longoria, recientemente contratado como director deportivo, para hacer una importante renovación del plantel. “Hemos decidido, conjuntamente, que van a salir en torno a 15 jugadores. He instruido al director deportivo para que comience este proceso desde hoy”, afirmó. “Va a tener que ocurrir muy rápido. En algunos venderemos de la mejor manera y en otros venderemos peor, asumiendo la pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible”, insistió. El dirigente dijo que el objetivo es que el presupuesto de contratos que se libere con las salidas se concentre en traer “cinco o siete refuerzos”.