Presidente de River anuncia una purga de unos “15 jugadores”, ¿qué pasará con Juan Fernando Quintero?

El presidente River Plate, Stefano Di Carlo, anunció una purga de unos “15 jugadores”, incluidas varias figuras, luego de un nuevo semestre sin títulos para el popular club de la banda roja cruzada.
Tras la salida del laureado entrenador Marcelo Gallardo en febrero, el Millonario fue conducido por Eduardo Coudet. El Chacho lo llevó a la final del torneo Apertura de Argentina, que sin embargo perdió 3-2 ante Belgrano el 24 de mayo.
La derrota amplió a casi tres años la sequía de conquistas de River, que en los últimos semestres realizó contrataciones millonarias.
“Esto es River, y perder una final no puede hacer bueno ningún equilibrio”, dijo el directivo en una entrevista con ESPN.