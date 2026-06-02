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Presidente de River anuncia una purga de unos “15 jugadores”, ¿qué pasará con Juan Fernando Quintero?

La Banda Cruzada ya confirmó a un mundialista, el defensor Nicolás Otamendi, quien se incorporará al grupo luego de la cita de Norteamérica 2026.

  • No está dicha la última palabra en el tema de Juan Fernando Quintero y River Plate. Luego del Mundial de Norteamérica se definirá todo. FOTO GETTY
    No está dicha la última palabra en el tema de Juan Fernando Quintero y River Plate. Luego del Mundial de Norteamérica se definirá todo. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 3 horas
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El presidente River Plate, Stefano Di Carlo, anunció una purga de unos “15 jugadores”, incluidas varias figuras, luego de un nuevo semestre sin títulos para el popular club de la banda roja cruzada.

Tras la salida del laureado entrenador Marcelo Gallardo en febrero, el Millonario fue conducido por Eduardo Coudet. El Chacho lo llevó a la final del torneo Apertura de Argentina, que sin embargo perdió 3-2 ante Belgrano el 24 de mayo.

La derrota amplió a casi tres años la sequía de conquistas de River, que en los últimos semestres realizó contrataciones millonarias.

“Esto es River, y perder una final no puede hacer bueno ningún equilibrio”, dijo el directivo en una entrevista con ESPN.

“No hemos tenido los resultados que quisimos. La caída en cuanto a rendimiento de un montón de jugadores hizo que el técnico haya tenido que recurrir a menores”, agregó.

Di Carlo señaló que habló con el español Pablo Longoria, recientemente contratado como director deportivo, para hacer una importante renovación del plantel.

“Hemos decidido, conjuntamente, que van a salir en torno a 15 jugadores. He instruido al director deportivo para que comience este proceso desde hoy”, afirmó.

“Va a tener que ocurrir muy rápido. En algunos venderemos de la mejor manera y en otros venderemos peor, asumiendo la pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible”, insistió.

El dirigente dijo que el objetivo es que el presupuesto de contratos que se libere con las salidas se concentre en traer “cinco o siete refuerzos”.

La primera incorporación fue la del defensor Nicolás Otamendi, campeón mundial en Catar 2022 y que tras casi 16 temporadas en Europa regresará al país con el pase libre.

El experimentado zaguero, de 38 años, firmó su vínculo hasta fines de diciembre de 2027, antes de sumarse a la selección Argentina que jugará el Mundial de Norteamérica.

“Otamendi es una referencia clara para el vestuario. Es un tipo que te va a ordenar todo, con mucha experiencia y un referente en el puesto. Estamos felices y orgullosos de sumar a un campeón del mundo”, dijo Di Carlo.

River ya cuenta con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Franco Armani, todos integrantes del plantel ganador en Catar.

Le puede interesar: El director técnico de River Plate aclaró los rumores sobre un presunto conflicto con Juanfer Quintero: esto dijo

Además, el dirigente se refirió a la situación del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, ídolo de River, que podría abandonar el equipo por aparentemente no ser un jugador prioritario para Coudet.

“A la vuelta (del Mundial) conversaremos y tendremos ese espacio para ver de qué tiene ganas y para qué está. Por supuesto, a Juanfer dámelo siempre... Pero Juanfer se ha ganado la posibilidad de elegir lo que quiera”, explicó Di Carlo.

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Quintero cuenta con el respaldo de una parte de la hinchada que lo reclama para que siga con el equipo, pues se ha convertido en un ídolo de River Plate.

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