Comunidades indígenas de Urabá tendrán energía solar con 20 paneles

En este mismo municipio, pero en el sector de “Nadie como Dios”, se adelanta la construcción de 7 viviendas con aportes de Viva y la Fundación Compasión.

“Es tan lindo este proyecto que ellos se animan a comprar su televisor, a crear emprendimiento, nuevos y pequeños negocios, y a tener también hasta una nevera, que es tan necesaria en estas comunidades lejanas”, dijo Rodrigo Hernández Alzate, gerente de Viva.

La primera entrega se realizó en la localidad de Murindó, en el resguardo indígena La Marina. Allí se instalarán 20 paneles solares que beneficiarán al mismo número de familias que no tenían acceso a ninguna fuente de energía.

La Gobernación de Antioquia y Viva anunciaron nuevas soluciones sostenibles para las comunidades rurales e indígenas de dos municipios de la subregión de Urabá.

En la ejecución de estas nuevas propiedades se utiliza la técnica de palafítico, que es cuando las viviendas se levantan sobre pilotes o columnas elevadas en lugar de apoyarse directamente sobre el suelo. Estos pilotes pueden ser de madera, concreto u otros materiales que permiten que la estructura quede suspendida sobre terrenos inundables, humedales o zonas con condiciones geotécnicas complejas.

En lo que respecta a otras obras, en Murindó se lleva a cabo la ejecución y entrega de 384 soluciones de viviendas urbanas y rurales, gracias a una inversión que supera los $11.000 millones.

A la par, con una inversión de $16.150 millones, se adelanta la construcción de 145 viviendas nuevas en Vigía del Fuerte, en el corregimiento de Playa Murrí, esto con el objetivo de reubicar, en un nuevo centro poblado, a una comunidad que se vio afectada en 2023 a raíz de las fuertes inundaciones en el territorio.

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Finalmente, en este municipio, Viva y otras entidades aliadas trabajan en 439 soluciones de vivienda con una inversión de $23.000 millones.

“Estos proyectos, impulsados por el gobernador Andrés Julián Rendón, transforman la vida de estas familias acá en los municipios, y motivados por ese deseo de llegar a donde los antioqueños nos necesitan, es que venimos a hacerle seguimiento para que estas obras se logren terminar como tiene que ser y en condiciones dignas”, agregó Hernández.

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