Aída Quilcué responde a críticas por frase sobre universidades: “Fue malinterpretada”

Aída Quilcué, candidata a la Vicepresidencia de Colombia por la fórmula de Iván Cepeda, se pronunció sobre la controversia generada por una frase pronunciada durante un evento de campaña en Yopal, Casanare, en la que afirmó que algunas personas formadas en las “mejores universidades del país” habían “aprendido fue a robarse la plata del pueblo”.
Tras las críticas surgidas desde sectores políticos y académicos, la dirigente indígena explicó en una entrevista con La FM que sus palabras estaban dirigidas a quienes han ejercido el poder político en el país y no a estudiantes, docentes o integrantes de la comunidad universitaria.
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