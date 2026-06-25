¿Rusia vuelve al fútbol internacional? Este es el mundial en el que estarán los rusos con autorización de Fifa

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, Rusia recibió por primera vez autorización para volver a participar en una competición juvenil organizada por la Fifa, según un comunicado difundido este jueves.

El organismo rector del fútbol mundial anunció que el nuevo Festival Sub-15, que se celebrará en Azerbaiyán del 22 al 31 de octubre próximo, estará abierto a “todas las asociaciones miembros de la Fifa”.

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Aunque las selecciones rusas y sus clubes estaban vetadas de competiciones internacionales desde 2022, por decisión conjunta —y muy poco habitual— de la Fifa y la Uefa, la federación rusa, en cambio, nunca ha sido suspendida.

Este torneo “está abierto a todas las asociaciones miembros de la Fifa”, confirmó un portavoz del organismo a la AFP sin mencionar directamente una participación de Rusia, indicando que el formato de la competición y los detalles de los participantes se precisarán más adelante.

Esta decisión es “un paso importante hacia el regreso de los equipos rusos al deporte internacional”, celebró en un comunicado en sus redes sociales el ministro ruso de Deportes, Mijaíl Degtiariov, quien expresó su esperanza de que sea “un primer paso hacia el regreso completo” de los equipos y selecciones rusos a las competiciones internacionales.

Esta readmisión forma parte del regreso progresivo de los deportistas rusos y bielorrusos, sancionados desde 2022: en mayo, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó levantar las restricciones impuestas a los deportistas bielorrusos, que podrán competir con himno y bandera y volver a los deportes de equipo, a la vez que recomendó mantener las que afectan a los rusos.