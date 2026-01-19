Así es Sadio Mané, “el rey” africano que cambió la historia del fútbol de Senegal e inspira a nuevas generaciones

Apenas tenía diez años cuando la Selección de Senegal jugó, por primera vez, una Copa del Mundo. Corría 2002 y el pequeño Sadio Mané vio, con emoción, a sus connacionales representar a su país en Corea y Japón. El equipo africano hizo historia: llegó a cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Turquía tras perder 0-1.
Ese año el fútbol, una de las “herencias” que dejó la ocupación francesa de Senegal entre 1659 y el 20 de junio de 1960, cuando se declaró la independencia de ese país, le dio varias alegrías a los aficionados a ese deporte. Además de la participación en el Mundial, llegaron a la final de la Copa de África que se jugó entre enero y febrero de ese año en Malí.