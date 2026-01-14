Senegal, primer finalista de la Copa Africana de Naciones-2026

Sadio Mané fue el héroe de las semifinales de la Copa de África de Naciones (CAN) para Senegal, firmando el tanto de la victoria (1-0) ante Egipto, de su exompañero en el Liverpool, Mohamed Salah. El triunfo lo consiguieron este miércoles en Tánger, lo que dio el boleto a la final a los Leones de la Teranga. En un partido tenso y equilibrado, Mané fue el único en marcar, en el minuto 78, y Senegal buscará el trofeo contra Nigeria o el anfitrión Marruecos, que se miden en el último turno de este miércoles (3:00 p.m.), en la segunda semifinal.

Senegal aspira al que sería su segundo título en la CAN, después del logrado en 2021. Entonces Mané también era la estrella del equipo y marcó igualmente en la semifinal, en aquel caso poniendo el 3-1 definitivo ante Burkina Faso.

Duelo de figuras

Cabezas de cartel de la competición, el marroquí Achraf Hakimi y el nigeriano Victor Osimhen, ambos elegidos mejor jugador del continente en alguna ocasión, intentarán alcanzar este miércoles la final de la Copa de África en la otra semifinales de altos vuelos. La anfitriona Marruecos se enfrentará en Rabat a Nigeria (3:00 de la tarde).

Hakimi, el héroe recuperado

Capitán de los Leones del Atlas y gran reclamo del torneo que se disputa en Marruecos, Achraf Hakimi inició la competición convaleciente de una grave lesión en el tobillo izquierdo sufrida el 4 de noviembre con el París SG en la Liga de Campeones. Reservado en los dos primeros partidos de la fase de grupos, con algunos minutos en el tercero, el lateral derecho, considerado el mejor del mundo en su puesto, disputó la totalidad de los octavos ganados con sufrimiento ante Tanzania (1-0), y de los cuartos superados con contundencia frente a Camerún (2-0).

Tras casi dos meses sin jugar, a Hakimi lógicamente le faltó ritmo en sus primeros minutos, lejos del nivel que tenía antes de su lesión. Aun así, el capitán marroquí fue decisivo de inmediato. En octavos, rozó el gol con un tiro libre que se estrelló en el travesaño tanzano. Luego dio una asistencia a Brahim Díaz para desbloquear una situación tensa. Idolatrado por los marroquíes, Hakimi tendrá la difícil tarea en semifinales de contener la furia ofensiva de Nigeria.

Osimhen, furia en movimiento