Senegal, primer finalista de la Copa Africana de Naciones-2026

El otro seleccionado que disputará la final saldrá del juego que disputarán este jueves el anfitrión Marruecos ante Nigeria.

    El senegalés Sadio Mané, de 33 años, mantiene intacta su influencia en el equipo. Ya suma dos goles en la actual Copa Africana de Naciones. FOTO @brfootball
Agencia AFP
hace 9 horas
bookmark

Sadio Mané fue el héroe de las semifinales de la Copa de África de Naciones (CAN) para Senegal, firmando el tanto de la victoria (1-0) ante Egipto, de su exompañero en el Liverpool, Mohamed Salah. El triunfo lo consiguieron este miércoles en Tánger, lo que dio el boleto a la final a los Leones de la Teranga.

En un partido tenso y equilibrado, Mané fue el único en marcar, en el minuto 78, y Senegal buscará el trofeo contra Nigeria o el anfitrión Marruecos, que se miden en el último turno de este miércoles (3:00 p.m.), en la segunda semifinal.

Senegal aspira al que sería su segundo título en la CAN, después del logrado en 2021. Entonces Mané también era la estrella del equipo y marcó igualmente en la semifinal, en aquel caso poniendo el 3-1 definitivo ante Burkina Faso.

Duelo de figuras

Cabezas de cartel de la competición, el marroquí Achraf Hakimi y el nigeriano Victor Osimhen, ambos elegidos mejor jugador del continente en alguna ocasión, intentarán alcanzar este miércoles la final de la Copa de África en la otra semifinales de altos vuelos.

La anfitriona Marruecos se enfrentará en Rabat a Nigeria (3:00 de la tarde).

Hakimi, el héroe recuperado

Capitán de los Leones del Atlas y gran reclamo del torneo que se disputa en Marruecos, Achraf Hakimi inició la competición convaleciente de una grave lesión en el tobillo izquierdo sufrida el 4 de noviembre con el París SG en la Liga de Campeones.

Reservado en los dos primeros partidos de la fase de grupos, con algunos minutos en el tercero, el lateral derecho, considerado el mejor del mundo en su puesto, disputó la totalidad de los octavos ganados con sufrimiento ante Tanzania (1-0), y de los cuartos superados con contundencia frente a Camerún (2-0).

Tras casi dos meses sin jugar, a Hakimi lógicamente le faltó ritmo en sus primeros minutos, lejos del nivel que tenía antes de su lesión.

Aun así, el capitán marroquí fue decisivo de inmediato. En octavos, rozó el gol con un tiro libre que se estrelló en el travesaño tanzano. Luego dio una asistencia a Brahim Díaz para desbloquear una situación tensa.

Idolatrado por los marroquíes, Hakimi tendrá la difícil tarea en semifinales de contener la furia ofensiva de Nigeria.

Osimhen, furia en movimiento

Desde su salida del Nápoles rumbo al Galatasaray en Turquía, el delantero enmascarado de Nigeria ha desaparecido de los radares de las grandes ligas europeas.

El fracaso de las Súper Águilas en la clasificación para el Mundial 2026 contribuyó a invisibilizar a Osimhen en la primera parte de la temporada.

Su talento, intacto como lo demuestran sus seis goles marcados en la Liga de Campeones hasta ahora, ha vuelto a explotar ante los ojos del mundo durante la Copa de África.

Lea: Lesionados, otros sin equipo y varios con buen presente: el rompecabezas que debe armar Néstor Lorenzo para el Mundial

En cinco encuentros, Osimhen ya ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias.

Gracias a él y a sus lugartenientes Ademola Lookman y Akor Adams, las Súper Águilas, el mejor ataque del torneo con 14 goles, impresionan hasta el punto de arrebatarle el estatus de favorito a Marruecos, su rival en semifinales.

A las estadísticas, Osimhen añade ímpetu, lucha en cada balón y un trabajo defensivo importante.

Desde la final de la anterior edición perdida por Nigeria en 2023 ante Costa de Marfil (2-1), Osimhen tiene una misión.

“Ya no soy el mismo desde esa final. Trabajo mucho. Miro todos los errores que cometo para saber cómo mejorar”, avisó.

