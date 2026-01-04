Salvador Ichazo llega al DIM para suplir la salida de su compatriota Washington Aguerre

Independiente Medellín confirmó la llegada del experimentado arquero uruguayo Salvador Ichazo Fernández, de reciente paso por el Deportivo Pereira, quien suplirá a su compatriota Washington Aguerre, quien regresó a Peñarol. Sobre Ichazo el DIM expresó en un comunicado que, “el guardameta nacido en Montevideo, el 26 de enero de 1992, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol internacional y experiencia en competencias de alta exigencia. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de clubes en Italia, como Torino, Bari y Genoa, así como de Nacional de Uruguay, consolidándose como un arquero con liderazgo y seguridad bajo los tres palos”.

Así mismo reseñó que, “en las temporadas 24/25, Salvador tuvo 30 vallas invictas en el torneo colombiano en 81 partidos jugados con Deportivo Pereira, consolidándose como uno de los mejores arqueros de la Liga”. Ichazo firmó contrato con el Poderoso por dos años, con opción de un año adicional. El arquero y los demás jugadores que serán dirigidos por Alejandro Restrepo se concentran desde este lunes en el Oriente antioqueño para adelantar los trabajos de pretemporada y dos amistosos confirmados ante Envigado el 10 de enero y Bucaramanga el 17 del mismo mes.

Ya son cuatro los refuerzos del Poderoso