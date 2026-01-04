Salvador Ichazo llega al DIM para suplir la salida de su compatriota Washington Aguerre

Independiente Medellín confirmó la llegada del experimentado arquero uruguayo Salvador Ichazo Fernández, de reciente paso por el Deportivo Pereira, quien suplirá a su compatriota Washington Aguerre, quien regresó a Peñarol.
Sobre Ichazo el DIM expresó en un comunicado que, “el guardameta nacido en Montevideo, el 26 de enero de 1992, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol internacional y experiencia en competencias de alta exigencia. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de clubes en Italia, como Torino, Bari y Genoa, así como de Nacional de Uruguay, consolidándose como un arquero con liderazgo y seguridad bajo los tres palos”.