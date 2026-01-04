x

Salvador Ichazo llega al DIM para suplir la salida de su compatriota Washington Aguerre

El Poderoso sigue confirmando sus caras nuevas, este lunes arranca concentración en el Oriente antioqueño.

  El arquero Salvador Ichazo, quien jugó en Pereira, es el nuevo portero del Deportivo Independiente Medellín.
    El arquero Salvador Ichazo, quien jugó en Pereira, es el nuevo portero del Deportivo Independiente Medellín. FOTO EL COLOMBIANO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
bookmark

Independiente Medellín confirmó la llegada del experimentado arquero uruguayo Salvador Ichazo Fernández, de reciente paso por el Deportivo Pereira, quien suplirá a su compatriota Washington Aguerre, quien regresó a Peñarol.

Sobre Ichazo el DIM expresó en un comunicado que, “el guardameta nacido en Montevideo, el 26 de enero de 1992, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol internacional y experiencia en competencias de alta exigencia. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de clubes en Italia, como Torino, Bari y Genoa, así como de Nacional de Uruguay, consolidándose como un arquero con liderazgo y seguridad bajo los tres palos”.

Así mismo reseñó que, “en las temporadas 24/25, Salvador tuvo 30 vallas invictas en el torneo colombiano en 81 partidos jugados con Deportivo Pereira, consolidándose como uno de los mejores arqueros de la Liga”.

Ichazo firmó contrato con el Poderoso por dos años, con opción de un año adicional.

El arquero y los demás jugadores que serán dirigidos por Alejandro Restrepo se concentran desde este lunes en el Oriente antioqueño para adelantar los trabajos de pretemporada y dos amistosos confirmados ante Envigado el 10 de enero y Bucaramanga el 17 del mismo mes.

Ya son cuatro los refuerzos del Poderoso

Además de Ichazo y del delantero Yony González, el Poderoso confirmó también a los defensas Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta.

Viveros, es un lateral derecho de 21 años, procedente del Houston Dynamo, donde se desempeñó como titular en la MLS Next Pro.

El DIM lo describe como “un lateral con intensidad, recorrido y proyección ofensiva, que ha mostrado regularidad y adaptación en contextos competitivos exigentes”.

Marlon Balanta, es un defensa central, de 19 años de perfil zurdo. En su comunicado el DIM lo describe como “es un defensor con buena presencia física, manejo del balón y criterio para iniciar juego desde zonas defensivas, además de capacidad para adaptarse a esquemas que exigen una línea adelantada. Su condición de jugador zurdo representa un valor diferencial para el balance de la estructura defensiva”.

Liga Betplay

