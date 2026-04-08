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Samuel Martínez, brújula de Colombia para enfrentar a Uruguay en el Sudamericano Sub-17

El volante del registro de Atlético Nacional, hijo del exprofesional Jairo “el Indio” Martínez, guiará este jueves al equipo en busca los tres puntos.

  • El volante Samuel Martínez, durante el partido que Colombia le ganó 1-0 a Chile en el Sudamericano. FOTO CORTESÍA FCF
    El volante Samuel Martínez, durante el partido que Colombia le ganó 1-0 a Chile en el Sudamericano. FOTO CORTESÍA FCF
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 36 minutos
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Así como comenzaron a figurar los principales volantes creativos que han sido referentes de Colombia, Samuel Martínez porta el número 10 en la Selección Sub-17 que participa en el Sudamericano de Paraguay, y que este jueves, a las 3:00 p. m., tendrá su tercer examen frente a Uruguay.

Martínez, nacido en Tuluá, Valle del Cauca, es uno de los tres jugadores que Atlético Nacional aporta al conjunto tricolor, junto al volante centro cucuteño Simón Rojas y el extremo cartagenero José Escorcia. Todos hacen parte de las divisiones menores del club verdolaga, tras el proceso de captación que lidera el cazatalentos Camilo Pérez.

Samuel, quien se distingue por su técnica depurada y remate de media distancia, además de su disciplina e inteligencia táctica —según sus entrenadores—, llegó a la capital paisa cuando tenía 13 años. Sus primeros pasos en el fútbol aficionado los dio en el Club Deportivo Talentos GV de su ciudad natal, fundado por Gustavo Victoria, exjugador profesional que en el país actuó en Quindío, Cortuluá, Millonarios, Cali y Pereira. En el exterior, Victoria militó en el Chievo Verona de Italia; Galatasaray, Gaziantepspor y Rizespor de Turquía, e Inti Gas de Perú, donde cerró su carrera en 2012. También hizo parte de las selecciones juveniles de Colombia.

Lea aquí: Colombia reaccionó en el Sudamericano Sub-17: venció a Chile y es segunda en su grupo

A las bases recibidas en ese semillero se suma la herencia genética de su padre, Jairo Martínez, quien fue futbolista profesional y defendió, entre otras, las camisetas de Santa Fe y Cortuluá. A Jairo lo apodaban el “Indio” y, seguramente, ha sabido orientar a su hijo en los pormenores de este exigente deporte.

Hasta ahora, el mediocampista vallecaucano y sus compañeros han cumplido con su papel, pero aún deben generar más volumen en ataque para aspirar a una de las dos primeras casillas del grupo, las cuales otorgan cupos a las semifinales del Sudamericano y tiquetes directos al Mundial de Qatar de este año.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Sudamericano?

El Grupo A lo encabeza Ecuador con 7 puntos en tres partidos, seguido por Colombia con 4 (tras el 0-0 con Ecuador y el 1-0 sobre Chile), Uruguay con 2 (empates 1-1 ante Chile y Paraguay, y derrota 2-1 frente a Ecuador), mientras que Paraguay y Chile cierran con una unidad.

Para el duelo ante los charrúas, el técnico Fredy Hurtado podría implementar variantes, “porque a muchos jugadores les pesa el esfuerzo físico de dos encuentros seguidos”. El estratega destacó el progreso del equipo en la victoria sobre Chile y la solidez defensiva, especialmente por el aporte que han hecho el arquero Luigi Ortiz, del Deportivo Cali, y el zaguero Juan José Fori, del Club Estudiantil del Medellín.

Lea también: Así se forjó Juan José Fori, la “muralla” colombiana que participa en el Sudamericano sub-17; es paisano de Yerry Mina y Dávison Sánchez

“Contra Uruguay vamos a salir como unas fieras, a otra guerra, a otra final para darlo todo y pelear por los tres puntos”, sentenció el espigado guardameta Ortiz, quien coincidió con el capitán Eider Carrillo, jugador del Medellín, en que Uruguay es un adversario difícil y “de mucho cuidado”.

El otro partido de la jornada lo disputarán Chile y Paraguay, en Ypané, a las 6:00 p.m. hora de Colombia.

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