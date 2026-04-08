La historia de Álvaro Cadavid, el estilista que hizo de la peluquería una empresa de alto nivel

Entrar a Creative Staff puede resultar intimidante para quienes no frecuentan mucho las peluquerías. A primera vista, el lugar parece pequeño, pero pronto se revela como un espacio cuidadosamente pensado: apenas alguien cruza la puerta, siempre hay calidez, una bebida ofrecida con amabilidad y una pantalla en la que desfilan algunos de los trabajos realizados allí.
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A un lado, el mobiliario exhibe productos profesionales organizados según las necesidades de cada cliente. Mientras llega el turno, es común ver a mujeres con mechones envueltos en papel aluminio, parte de las pruebas con las que el equipo determina si el cabello está en condiciones de recibir ciertos procesos químicos. Lo que desde afuera podría parecer solo una peluquería, adentro funciona casi como un laboratorio de imagen y técnica.