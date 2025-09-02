Protesta de los hinchas le salió cara al club; esta es la multa que deberá pagar Millonarios por la lluvia de zapatos

El mal comienzo de Millonarios en el Clausura del fútbol colombiano tuvo un detonante en la noche del 20 de agosto cuando en el estadio Nemesio Camacho El Campín en medio del partido entre embajadores y Unión Magdalena los hinchas decidieron hacer una protesta que traería consecuencias para el club bogotano.

En el segundo tiempo, cuando los azules perdían 2-1 con el cuadro samario, los hinchas comenzaron a arrojar zapatos desde la tribuna. “Pónganse en nuestros zapatos”, fue el mensaje que desde los comandos azules le quisieron enviar a directivos, cuerpo técnico y jugadores de Millonarios, quien en seis fechas de la liga solo había logrado 1 punto y ocupaba el último lugar de la tabla.

Esa protesta ocasionó que el partido tuviera que ser suspendido durante 25 minutos. Al retomar el encuentro el marcador no cambió y en la rueda de prensa el técnico David González informó sobre su despido del cargo como director técnico de Millonarios.