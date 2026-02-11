Murió James Van Der Beek, protagonista de la reconocida serie Dawson’s Creek

El actor estadounidense conocido por interpretar a Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años. Su muerte fue confirmada en su cuenta oficial de Instagram por sus familiares.
“Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora pedimos privacidad y tranquilidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, puede leerse en la publicación de redes sociales.