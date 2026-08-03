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Video | Lincharon a un hombre acusado de realizar tocamientos a menores en playa de Santa Marta

La jornada de descanso en el tradicional balneario de Santa Marta terminó en un violento episodio de justicia por mano propia, luego de que bañistas y residentes acorralaran y golpearan a un hombre. Esto es lo que se sabe.

  • La indignación colectiva estalló en Santa Marta tras el señalamiento público contra el hombre por supuestos actos contra la integridad de menores. FOTO: Captura tomada de video de redes sociales @ColombiaOscura.
    La indignación colectiva estalló en Santa Marta tras el señalamiento público contra el hombre por supuestos actos contra la integridad de menores. FOTO: Captura tomada de video de redes sociales @ColombiaOscura.
  • Momento en que las personas le están pegando al sujeto. FOTO: Captura tomada de video de redes sociales @ColombiaOscura.
    Momento en que las personas le están pegando al sujeto. FOTO: Captura tomada de video de redes sociales @ColombiaOscura.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un grito de alerta bastó para interrumpir la tranquilidad del balneario de Santa Marta, luego de que las personas presentes en el lugar atacaran y denunciaran recientemente a un sujeto por cometer supuestos actos sexuales contra los niños.

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Lo que inició como una tarde habitual en el sector de El Rodadero escaló rápidamente hacia una confrontación masiva cuando turistas y residentes señalaron a un individuo de haber realizado presuntos tocamientos a menores de edad en el lugar.

La reacción de los testigos fue inmediata. En cuestión de minutos, el ambiente de descanso dio paso a una ola de indignación colectiva que, llevada por la furia de las personas, acorraló en medio de golpes al acusado en plena franja de arena.

Ataque masivo grabado en redes

El episodio quedó registrado en múltiples videos que no tardaron en hacerse virales en redes sociales. Las imágenes evidenciaron a decenas de personas rodeando al hombre, increpándolo a gritos y propinándole golpes y patadas.

Momento en que las personas le están pegando al sujeto. FOTO: Captura tomada de video de redes sociales @ColombiaOscura.
Momento en que las personas le están pegando al sujeto. FOTO: Captura tomada de video de redes sociales @ColombiaOscura.

Entre reclamos y exigencias de explicación, la multitud expresó un rechazo absoluto ante cualquier acto que atente contra la integridad de la niñez. Este en específico ocurrió en la tarde de este domingo 2 de agosto.

La intervención de la ciudadanía pasó rápidamente de la recriminación verbal a la agresión física directa. Varias personas apartaron al sujeto de la zona costera mientras exigían a gritos la presencia urgente de las autoridades.

Intervención policial y canal oficial

La tensión en la playa alcanzó un punto crítico que obligó a la intervención de la Policía Metropolitana de Santa Marta, que con algunos agentes intentó controlar la asonada y retirar al hombre del sitio.

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Hasta ahora, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni había confirmado la identidad del implicado. El suceso generó un fuerte impacto entre los bañistas y reactivó la discusión sobre la protección infantil y la justicia por mano propia.

Ante lo ocurrido, las autoridades le reiteraron a la comunidad denunciar estas situaciones formalmente, recordando que “toda denuncia por delitos contra menores debe ser realizada ante los organismos pertinentes” para no entorpecer las investigaciones y garantizar el debido proceso.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el hombre agredido en El Rodadero por presuntos tocamientos a menores?
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni revelado la identidad, edad o procedencia del acusado. La Policía Metropolitana de Santa Marta no emitió un reporte oficial con los datos del implicado tras su traslado y resguardo.
¿Qué delito se le imputaría al hombre señalado en la playa de Santa Marta?
En el marco legal colombiano, este tipo de hechos suele investigarse bajo el delito de actos sexuales con menor de 14 años o injuria por vía de hecho, según la edad de las víctimas y la gravedad de los actos. No obstante, la tipificación exacta dependerá formalmente del informe policial y de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación.
¿Hay personas capturadas o judicializadas por la agresión en El Rodadero?
Las autoridades no reportaron personas capturadas ni por los presuntos tocamientos ni por la agresión física contra el acusado. La intervención policial se centró en controlar el tumulto y retirar al sujeto de la zona para evitar que la situación escalara.
¿Cuál es la postura oficial de la Policía sobre la justicia por mano propia en este caso?
La Policía y los organismos de control recalcaron que la ciudadanía debe abstenerse de tomar la justicia por su cuenta. Las autoridades recordaron formalmente que “toda denuncia por delitos contra menores debe ser realizada ante los organismos pertinentes” con el fin de evitar agresiones ilegales, no entorpecer la recolección de pruebas y garantizar el debido proceso.
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