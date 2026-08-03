Video | Lincharon a un hombre acusado de realizar tocamientos a menores en playa de Santa Marta

Un grito de alerta bastó para interrumpir la tranquilidad del balneario de Santa Marta, luego de que las personas presentes en el lugar atacaran y denunciaran recientemente a un sujeto por cometer supuestos actos sexuales contra los niños.
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Lo que inició como una tarde habitual en el sector de El Rodadero escaló rápidamente hacia una confrontación masiva cuando turistas y residentes señalaron a un individuo de haber realizado presuntos tocamientos a menores de edad en el lugar.