“Respirar y agradecer”: Silvestre Dangond se pronunció luego de la suspensión de su concierto en Cali

Silvestre Dangond hizo parte de la Feria de Cali con una presentación perteneciente a su gira El Último Baile Tour junto a su acordeonero Juancho de la Espriella. El show llevado a cabo en el diamante de béisbol de la ciudad no pudo ser culminado por parte del artista.

El concierto celebrado el pasado domingo, 28 de diciembre, no pudo durar las cuatro horas proyectadas debido a que en la mitad de su presentación, el intérprete de canciones como Las locuras mías, Niégame tres veces, Loco paranoico, Esa mujer, entre otros éxitos, le anunció al público que no se sentía al 100 %.

“No me siento bien, no puedo seguir. La verdad, no puedo seguir. Gracias, Cali”, fue lo que expresó Dangond tras varios intentos por retomar el ritmo de su presentación.