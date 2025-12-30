x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

“Respirar y agradecer”: Silvestre Dangond se pronunció luego de la suspensión de su concierto en Cali

El artista guajiro reapareció tras lo ocurrido en medio de su gira donde por una molestia física no pudo culminar su show en la capital valluna.

  • Silvestre Dangond no pudo completar su concierto en la ciudad de Cali por una molestia física, sin embargo, su gira continuará en el 2026. Fotos: Colprensa
    Silvestre Dangond no pudo completar su concierto en la ciudad de Cali por una molestia física, sin embargo, su gira continuará en el 2026. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

30 de diciembre de 2025
bookmark

Silvestre Dangond hizo parte de la Feria de Cali con una presentación perteneciente a su gira El Último Baile Tour junto a su acordeonero Juancho de la Espriella. El show llevado a cabo en el diamante de béisbol de la ciudad no pudo ser culminado por parte del artista.

El concierto celebrado el pasado domingo, 28 de diciembre, no pudo durar las cuatro horas proyectadas debido a que en la mitad de su presentación, el intérprete de canciones como Las locuras mías, Niégame tres veces, Loco paranoico, Esa mujer, entre otros éxitos, le anunció al público que no se sentía al 100 %.

Lea también: Así fue el regalo de Ryan Castro a Medellín: un concierto gratuito en el Doce de Octubre

“No me siento bien, no puedo seguir. La verdad, no puedo seguir. Gracias, Cali, fue lo que expresó Dangond tras varios intentos por retomar el ritmo de su presentación.

Tras algo más de dos horas, los organizadores del evento oficializaron la cancelación del concierto confirmando que el artista no tenía las condiciones de salud necesarias para continuar.

Ante lo ocurrido, el equipo del artista le indicó a EL COLOMBIANO que Dangond experimentó una molestia gastrointestinal, lo que llevó a que, por recomendación médica, se tomara la decisión de detener el concierto.

¿Qué respondió Silvestre Dangond?

Dos días después de lo sucedido, el cantante guajiro se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje en donde aparece junto al mar y un escenario en la playa y unas fotos de algunos de sus conciertos.

“Respirar y agradecer!!! Aquí estoy más firme que nunca para despedir el año y dar gracias por este 2025! (sic)”, fue lo que escribió el artista en su cuenta de Instagram. “Gracias mi Cali querido por estar, por acompañar y por entender”, fue lo que agregó Dangond agradeciendo a la capital valluna.

El artista tiene proyectado en su gira presentarse junto al acordeonero Juancho de la Espriella el próximo 3 de enero en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta, donde iniciará el año interpretando clásicos y nuevos éxitos del vallenato.

Siga leyendo: Los 20 discos colombianos del 2025

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida