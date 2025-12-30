Empleo en Colombia arrancaría 2026 con optimismo: el 36% de empleadores planean aumentar contrataciones

El mercado laboral colombiano comenzaría el primer trimestre de 2026 con un panorama moderadamente optimista; por lo menos así lo reveló la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, según la cual el 36% de los empleadores en el país prevé aumentar su planta de personal entre enero y marzo, mientras que la tendencia neta de empleo ajustada estacionalmente se ubica en 19%. Aunque esta cifra representa una leve caída de un punto porcentual frente al mismo periodo del año anterior, también evidencia una recuperación frente al trimestre inmediatamente anterior, con un aumento de tres puntos, lo que sugiere un arranque de año con crecimiento controlado, pero sostenido. Le puede interesar: Contratistas e independientes: esto subirá aporte a salud con alza del salario mínimo en 2026

Los sectores con más expectativas de empleo en 2026

Por sectores, finanzas y seguros aparecen como el principal motor de generación de empleo por este arranque de año, con una expectativa de contratación del 42%, la más alta entre todas las actividades económicas y muy por encima del promedio nacional. De acuerdo con el documento, este sector no solo lidera la intención de contratación, sino que también es el que más creció frente al trimestre anterior, confirmando su rol estratégico dentro del mercado laboral. Le siguen tecnología y IT, con una expectativa del 29%, y sectores como energía y recursos naturales (23%) y servicios profesionales, científicos y técnicos (19%), todos con perspectivas positivas para el inicio de 2026. En contraste, Manufactura registra la expectativa más baja, con un 13%, reflejando un comportamiento más cauteloso. Lea más: Vigilancia, el sector más impactado por alza del salario mínimo y recargos nocturnos: “Costos aumentarán 30% por puesto”

El empleo se mueve hacia nuevas regiones

Uno de los hallazgos más relevantes del informe está en el comportamiento regional. Por primera vez, la Orinoquía aparece como la región con mayor optimismo en contratación, con una expectativa del 22%, seguida muy de cerca por el Pacífico (21%) y la región Andina (20%). El Caribe, por su parte, se ubica en 16%. Este resultado refuerza la idea de que la generación de empleo comienza a descentralizarse de los grandes centros tradicionales, abriendo oportunidades en nuevos territorios del país.

Las grandes empresas empujan la contratación

El tamaño de las empresas también marca diferencia, puesto que, las organizaciones con entre 1.000 y 4.999 empleados lideran la expectativa de contratación con un 24%, seguidas por las compañías de más de 5.000 trabajadores (23%). En contraste, las empresas más pequeñas, con menos de 10 empleados, muestran una expectativa más moderada, del 12%. Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia, destacó que los resultados reflejan la capacidad de adaptación del mercado laboral nacional, incluso en un contexto internacional complejo. “Los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan una resiliencia notable en la economía colombiana, a pesar de la incertidumbre global. Vemos cómo sectores estratégicos, como Finanzas, Seguros y Tecnología, se consolidan como los motores de la generación de empleo, con una intención de contratar que duplica el promedio nacional”, señaló. Sobre el comportamiento regional, el directivo agregó que: “el dinamismo en regiones como la Orinoquía nos indica que la expansión de las empresas se está distribuyendo más allá de los centros tradicionales, lo que es una señal positiva de crecimiento inclusivo y descentralizado”. Conozca también: Estos son los trabajos que la IA acabaría o modificaría en 2026

Colombia frente al contexto global