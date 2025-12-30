Comienza la temporada de premios; este domingo 4 de enero son los Critics Choice: dónde verlos y nominados

Llega la edición número 31 de los Critics Choice Awards o también conocidos como los premios de la crítica. Estos galardones reconoce a los mejores logros del cine y la televisión de 2025 y en Colombia tendrán transmisión en directo gracias a la señal de TNT y HBO Max a partir de las 7:00 de la noche. “La gala se llevará a cabo en el Barker Hangar en Santa Mónica, reuniendo en un solo lugar a las figuras más destacadas de la industria. Los ganadores se revelarán durante la ceremonia, que será conducida por Chelsea Handler, reconocida comediante, presentadora de televisión, quien regresa por cuarto año consecutivo como anfitriona de los premios de la crítica”, detallan desde HBO Max.

Ya se sabe que estrellas como Alicia Silverstone, Allison Janney, Billy Bob Thornton, Colman Domingo, Diego Luna, Jeff Goldblum, Kaley Cuoco, Mckenna Grace, Owen Cooper y Rhea Seehorn (actual protagonista de Pluribus) estarán presentes en la gala. Este año se añadieron cuatro nuevas categorías: Mejor Serie de Variedades, Mejor Diseño de Escenas de Acción, Mejor Reparto y Elenco, y Mejor Sonido.

Las películas y series más nominadas este año

Sinners, que se estrenó en Colombia en el primer semestre –y ahora está en la plataforma HBO Max–, lidera la lista de nominados para los críticos con la impresionante cifra de 17 nominaciones, casi igualando el récord de 18 que Barbie logró hace dos años. “Sinners fue nominada a Mejor Película, mientras que sus actores Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku y Miles Caton compiten por Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor/Actriz Joven, respectivamente”, cuentan desde los Critics. Una batalla tras otra, la cinta de Leonardo DiCaprio que también se puede ver por HBO Max le siguió de cerca, con 14 nominaciones. Adolescencia –se puede ver en Netflix en Colombia– encabeza la lista de nominados de televisión de este año con seis nominaciones, incluyendo una nominación a Mejor Miniserie. “El elenco fue reconocido en múltiples categorías, con Stephen Graham nominado a Mejor Actor en una Miniserie o Película para Televisión. Sus compañeros de reparto, Owen Cooper y Ashley Walters, recibieron nominaciones a Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión, mientras que Erin Doherty y Christine Tremarco compiten por Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión”. Por otro lado la serie Nobody Wants This, que se ve en Netflix, consiguió cinco nominaciones. Le puede interesar: ¿Habrá segunda temporada de la miniserie Adolescencia en Netflix? Esto dijo el elenco

Listado de algunas nominaciones y dónde las puede ver

Mejor película

Bugonia (ya salió de cartelera)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (se estrena en cines el 29 de enero en Colombia)

Jay Kelly (Netflix)

Marty Supreme (se estrena en cines el 22 de enero en Colombia)

Una batalla tras otra (HBO Max)

Sentimental Value (actualmente en cines en Colombia)

Sinners (HBO Max) Train Dreams (Netflix)

Wicked: For Good (ya salió de cartelera)

Mejor actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Joel Edgerton – Train Dreams

Ethan Hawke – Blue Moon (se puede alquilar en Apple TV)

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent (Mubi)

Mejor actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (no disponible en Colombia)

Chase Infiniti – Una batalla tras otra

Renate Reinsve – Sentimental Value

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee (Apple TV)

Emma Stone – Bugonia Lea también: ¿Quién es la persona más miserable del mundo? Esto es lo que dice Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking Bad

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – Una batalla tras otra

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – La hora de la desaparición (HBO Max)

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor serie de drama

Mejor serie comedia

Abbott Elementary (Disney+)

Elsbeth (no se ve en Colombia)

Ghosts (no se ve en Colombia)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Righteous Gemstones (HBO Max)

The Studio (Apple TV)

Mejor miniserie

Temporada de premios 2026