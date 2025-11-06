Sin problemas judiciales, Sebastián Villa levantó la primera Copa Argentina de Independiente Rivadavia y fue elegido MVP de la final

Pasaron más de tres años para que el futbolista antioqueño Sebastián Villa volviera a saborear las mieles de ser campeón. El 25 de octubre del 2022, cuando jugaba con Boca Juniors de Argentina, el equipo xeneize fue campeón de la primera división de ese país. La noche del miércoles 5 de noviembre del 2025, el extremo nacido en Bello, anotó el gol que le dio a Independiente Rivadavia el título de Copa Argentina.
El partido contra Argentinos Juniors terminó igualado a dos goles en el tiempo reglamentario. Fue necesaria una tanda de penaltis para definir al campeón del torneo. Villa pateó el último cobro para su equipo. Lo hizo cruzado, con fuerza, arriba de las manos del arquero rival. Anotó. Celebró con euforia: corrió como loco y se quitó la camiseta.