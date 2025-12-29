Juan Manuel Galán responde a su hermano Carlos Fernando por su participación electoral: “Mi actuación política es independiente”

Juan Manuel Galán respondió públicamente a Carlos Fernando Galán el domingo 28 de diciembre por las afirmaciones del alcalde sobre su participación de cara a las elecciones presidenciales, al señalar que su actuación política es independiente, transparente y dentro de la ley, y que el debate debe centrarse en ideas y no en asuntos familiares.
Y es que en entrevista con la revista Cambio publicada el mismo domingo, el alcalde explicó que las diferencias políticas entre ambos “no son nuevas” y recordó que “yo fui elegido senador por un partido distinto, Cambio Radical, y él por el Partido Liberal”.