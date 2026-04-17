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¡Antioquia es campeón! Equipo Sub-13 de fútbol alcanzó título 127 de la región en torneos nacionales

Los jugadores Roodny Palacios y Deyberson Berrío marcaron los tantos de la victoria ante Atlántico en la cancha Marte 1.

  • Los campeones celebran con el presidente de la Liga, el médico Federico Upegui, en la cancha Marte 1 de Medellín. FOTO CORTESÍA LAF
    Los campeones celebran con el presidente de la Liga, el médico Federico Upegui, en la cancha Marte 1 de Medellín. FOTO CORTESÍA LAF
  • La Liga departamental ha empezado a recuperar terreno en el ámbito nacional. Thiago Maldonado, del Club Estudiantil, festeja tras uno de los goles del equipo paisa. FOTO CORTESÍA
    La Liga departamental ha empezado a recuperar terreno en el ámbito nacional. Thiago Maldonado, del Club Estudiantil, festeja tras uno de los goles del equipo paisa. FOTO CORTESÍA
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 4 horas
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La Selección Antioquia masculina Sub-13 se coronó campeona del Nacional Interligas de Difútbol 2026 en la cancha Marte 1 de Medellín, luego de derrotar este viernes por 2-0 al Atlántico, con goles de Roodny Palacios y Deyberson Berrío.

Los paisas llegaron a la final del certamen tras vencer 1-0 a Santander (vigente campeón), mientras que el equipo rival había superado por 3-0 al Valle del Cauca. El conjunto maicero, dirigido por Sebastián Duque, obtuvo así la estrella 127 en la historia del fútbol aficionado de la región.

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El grupo de jugadores estuvo integrado por representantes de los clubes Arco Zaragoza, Envigado FC, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Talentos Envigado, Tiendas Margos, Club Deportivo Estudiantil, Alianza Antioquia, Sol de Oriente, Athletic Club y Comfenalco.

La Liga departamental ha empezado a recuperar terreno en el ámbito nacional. Thiago Maldonado, del Club Estudiantil, festeja tras uno de los goles del equipo paisa. FOTO CORTESÍA
La Liga departamental ha empezado a recuperar terreno en el ámbito nacional. Thiago Maldonado, del Club Estudiantil, festeja tras uno de los goles del equipo paisa. FOTO CORTESÍA

La última corona de Antioquia en esta categoría había sido en 2023, en Palmira.

Desde 2021, cuando se crearon los torneos nacionales Sub-13, Antioquia ha ganado 2 títulos, Valle 2 y Santander 2. Sin embargo, en esta categoría (considerada históricamente como Infantil), los paisas suman ya 15 títulos.

Giovanni Valencia, de la Oficina de Prensa de la Liga Antioqueña de Fútbol, recordó que el primer técnico de la Infantil en levantar el trofeo para el departamento fue el profesor Luis Fernando Montoya (campeón de Copa Libertadores 2004 con Once Caldas).

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Alejandro Restrepo, actual estratega del Independiente Medellín, también obtuvo este logro. En el palmarés aparecen, igualmente, nombres como Felipe Merino, Víctor Girón, Wilber Perea, Wilmar Valencia, Carlos Andrés Vásquez, José Bolívar y Juan Carlos Ramírez, entre otros.

Conozca la nómina campeona

Cristian Zuleta

Deyberson Berrío

Dylan Mesa

Emiliano Alzate

Emmanuel Serna

Freyder Fermín

Heyler Blandón

Isaac Valdés

Jerónimo Ramírez

Jerónimo Loaiza

Joel Padilla

Juan Diego Mosquera

Juan Esteban Salas

Juan Felipe Petro

Juan José Anaya

Juan Pablo Higuita

Luis Carlos Charry

Maximiliano Álvarez

Nicolás Rodríguez

Roodny Palacios Blandón

Samuel Restrepo

Thomas Cataño

Wilder Ayala

Emmanuel Restrepo

Samuel Mesa

Samuel Buitrago

Andrés F. Sierra

Santiago Dueñas

Thiago Maldonado

Martín Pineda

José Emanuel Díaz

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