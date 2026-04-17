¡Antioquia es campeón! Equipo Sub-13 de fútbol alcanzó título 127 de la región en torneos nacionales

La Selección Antioquia masculina Sub-13 se coronó campeona del Nacional Interligas de Difútbol 2026 en la cancha Marte 1 de Medellín, luego de derrotar este viernes por 2-0 al Atlántico, con goles de Roodny Palacios y Deyberson Berrío. Los paisas llegaron a la final del certamen tras vencer 1-0 a Santander (vigente campeón), mientras que el equipo rival había superado por 3-0 al Valle del Cauca. El conjunto maicero, dirigido por Sebastián Duque, obtuvo así la estrella 127 en la historia del fútbol aficionado de la región.

Lea aquí: Camilo Blandón, arquero paisa de 16 años y 1.93 metros que buscará consagrarse con Colombia en el Sudamericano El grupo de jugadores estuvo integrado por representantes de los clubes Arco Zaragoza, Envigado FC, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Talentos Envigado, Tiendas Margos, Club Deportivo Estudiantil, Alianza Antioquia, Sol de Oriente, Athletic Club y Comfenalco.

La Liga departamental ha empezado a recuperar terreno en el ámbito nacional. Thiago Maldonado, del Club Estudiantil, festeja tras uno de los goles del equipo paisa. FOTO CORTESÍA

La última corona de Antioquia en esta categoría había sido en 2023, en Palmira. Desde 2021, cuando se crearon los torneos nacionales Sub-13, Antioquia ha ganado 2 títulos, Valle 2 y Santander 2. Sin embargo, en esta categoría (considerada históricamente como Infantil), los paisas suman ya 15 títulos.

Giovanni Valencia, de la Oficina de Prensa de la Liga Antioqueña de Fútbol, recordó que el primer técnico de la Infantil en levantar el trofeo para el departamento fue el profesor Luis Fernando Montoya (campeón de Copa Libertadores 2004 con Once Caldas). Le puede interesar: Todo listo para la final Sub-17: Colombia vs Argentina, día y hora confirmados Alejandro Restrepo, actual estratega del Independiente Medellín, también obtuvo este logro. En el palmarés aparecen, igualmente, nombres como Felipe Merino, Víctor Girón, Wilber Perea, Wilmar Valencia, Carlos Andrés Vásquez, José Bolívar y Juan Carlos Ramírez, entre otros.

Conozca la nómina campeona