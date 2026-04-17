¡Antioquia es campeón! Equipo Sub-13 de fútbol alcanzó título 127 de la región en torneos nacionales

La Selección Antioquia masculina Sub-13 se coronó campeona del Nacional Interligas de Difútbol 2026 en la cancha Marte 1 de Medellín, luego de derrotar este viernes por 2-0 al Atlántico, con goles de Roodny Palacios y Deyberson Berrío.
Los paisas llegaron a la final del certamen tras vencer 1-0 a Santander (vigente campeón), mientras que el equipo rival había superado por 3-0 al Valle del Cauca. El conjunto maicero, dirigido por Sebastián Duque, obtuvo así la estrella 127 en la historia del fútbol aficionado de la región.