La Selección Colombia tendrá nueva casa: Federación puso primera piedra para sede en el Suroccidente del país

El exfutbolista vallecaucano Giovanni Hernández estuvo presente en la inauguración de la nueva sede de la Federación. Foto: Cortesía FCF

¿Cómo será el Centro de Alto Rendimiento de Cali?

De acuerdo con la información oficial, el nuevo Centro de Alto Rendimiento que se hará en el país tendrá 68.000 metros cuadrados en los que no solo habrá canchas para el entrenamiento de los futbolistas, sino que también habrá zonas para el alojamiento de todas las personas que forman parte de los equipos de trabajo de los diferentes seleccionados del país.

Además, también habrá comedores para las personas concentradas, zonas comunes y espacios que le permitan a los atletas preparar partidos, así como su participación en torneos. “Hoy la Federación Colombiana de Fútbol cuenta con una sede a nivel del mar y otra en la altura. Necesitábamos un tercer centro de operaciones en una zona de clima intermedio que complementara nuestra infraestructura deportiva y respondiera a las necesidades de todas nuestras selecciones. Gracias a una gestión conjunta y al compromiso de las diferentes instituciones que han acompañado este proyecto, hoy podemos hacer realidad una nueva casa para el fútbol colombiano”, aseguró Jesurúm.

¿Por qué Cali fue elegida como sede de la Federación?

Cali no solo tiene una altitud media (1.018 metros sobre el nivel del mar), que están en el punto exacto entre los 36 metros a los que está Barranquilla y los 2.600 metros que tiene Bogotá, los otros lugares donde la Federación Colombiana de Fútbol tiene centros de Alto Rendimiento.

También se ha convertido, en los últimos años, en la casa de la Selección Colombia femenina. No solo de la de mayores, dirigida por el entrenador vallecaucano Angelo Marsiglia; sino también de las juveniles que están a cargo del antioqueño Carlos “Fututo” Paniagua.

Cali es, desde hace un tiempo, la casa del fútbol femenino por la acogida que le ha dado el público al balompié jugado por mujeres. De hecho, es una de las pocas ciudades en el país donde el estadio se llena casi que por completo cuando hay juegos de las selecciones femeninas.