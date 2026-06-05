La Selección Colombia tendrá nueva casa: Federación puso primera piedra para sede en el Suroccidente del país

Ya no solo es la tercera ciudad en importancia del país. Desde este viernes, Cali es la tercera urbe del territorio nacional que tendrá una sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Antes del encuentro entre la Selección femenina de mayores y Uruguay, válido por la Liga de Naciones Femenina, se puso la primera piedra del proyecto en el sur de la capital del Valle del Cauca.
Al lugar, ubicado en la vereda Cascajal, donde América tiene su sede deportiva, el atlánticense Ramón Jesurúm, presidente de la Federación, estuvo acompañado del alcalde de Cali, Alejandro Éder, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, otros dirigentes del balompié nacional como Álvaro González, presidente de Difútbol y Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, así como exfutbolistas de ese sector del país, para anunciar los inicios de las obras de la nueva sede.