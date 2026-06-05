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La Selección Colombia tendrá nueva casa: Federación puso primera piedra para sede en el Suroccidente del país

La Federación Colombiana de Fútbol tiene, consolidadas, dos sedes: una en Bogotá y otra en Barranquilla.

  • El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurúm, estuvo en el acto inaugural con el alcalde de Cali, Alejandro Éder y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Foto: Cortesía FCF
    El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurúm, estuvo en el acto inaugural con el alcalde de Cali, Alejandro Éder y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Foto: Cortesía FCF
  • El exfutbolista vallecaucano Giovanni Hernández estuvo presente en la inauguración de la nueva sede de la Federación. Foto: Cortesía FCF
    El exfutbolista vallecaucano Giovanni Hernández estuvo presente en la inauguración de la nueva sede de la Federación. Foto: Cortesía FCF
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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Ya no solo es la tercera ciudad en importancia del país. Desde este viernes, Cali es la tercera urbe del territorio nacional que tendrá una sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Antes del encuentro entre la Selección femenina de mayores y Uruguay, válido por la Liga de Naciones Femenina, se puso la primera piedra del proyecto en el sur de la capital del Valle del Cauca.

Al lugar, ubicado en la vereda Cascajal, donde América tiene su sede deportiva, el atlánticense Ramón Jesurúm, presidente de la Federación, estuvo acompañado del alcalde de Cali, Alejandro Éder, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, otros dirigentes del balompié nacional como Álvaro González, presidente de Difútbol y Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, así como exfutbolistas de ese sector del país, para anunciar los inicios de las obras de la nueva sede.

El exfutbolista vallecaucano Giovanni Hernández estuvo presente en la inauguración de la nueva sede de la Federación. Foto: Cortesía FCF
El exfutbolista vallecaucano Giovanni Hernández estuvo presente en la inauguración de la nueva sede de la Federación. Foto: Cortesía FCF

¿Cómo será el Centro de Alto Rendimiento de Cali?

De acuerdo con la información oficial, el nuevo Centro de Alto Rendimiento que se hará en el país tendrá 68.000 metros cuadrados en los que no solo habrá canchas para el entrenamiento de los futbolistas, sino que también habrá zonas para el alojamiento de todas las personas que forman parte de los equipos de trabajo de los diferentes seleccionados del país.

Además, también habrá comedores para las personas concentradas, zonas comunes y espacios que le permitan a los atletas preparar partidos, así como su participación en torneos. “Hoy la Federación Colombiana de Fútbol cuenta con una sede a nivel del mar y otra en la altura. Necesitábamos un tercer centro de operaciones en una zona de clima intermedio que complementara nuestra infraestructura deportiva y respondiera a las necesidades de todas nuestras selecciones. Gracias a una gestión conjunta y al compromiso de las diferentes instituciones que han acompañado este proyecto, hoy podemos hacer realidad una nueva casa para el fútbol colombiano”, aseguró Jesurúm.

¿Por qué Cali fue elegida como sede de la Federación?

Cali no solo tiene una altitud media (1.018 metros sobre el nivel del mar), que están en el punto exacto entre los 36 metros a los que está Barranquilla y los 2.600 metros que tiene Bogotá, los otros lugares donde la Federación Colombiana de Fútbol tiene centros de Alto Rendimiento.

También se ha convertido, en los últimos años, en la casa de la Selección Colombia femenina. No solo de la de mayores, dirigida por el entrenador vallecaucano Angelo Marsiglia; sino también de las juveniles que están a cargo del antioqueño Carlos “Fututo” Paniagua.

Cali es, desde hace un tiempo, la casa del fútbol femenino por la acogida que le ha dado el público al balompié jugado por mujeres. De hecho, es una de las pocas ciudades en el país donde el estadio se llena casi que por completo cuando hay juegos de las selecciones femeninas.

Por eso, la mayor parte de los partidos que ha disputado el equipo de mayores en la Liga de Naciones, el torneo que armó Conmebol como eliminatorias para el Mundial Brasil 2027, se han jugado en el Pascual Guerrero. Solo el primero, contra Perú, jugado en octubre del 2025, se realizó en el Atanasio Girardot de Medellín. En ese sentido, la nueva sede de la Federación será, como ocurre con la que hay al sur de Barranquilla, la casa del seleccionado femenino cuando se concentre para sus partidos importantes.

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