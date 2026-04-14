Linda Caicedo brilló en la victoria de Colombia ante Chile por la Liga de Naciones Femenina, ¿cuándo vuelve a jugar?

Es una de las mejores futbolistas del mundo. Su habilidad ilusiona a propios, mientras que despierta los nervios de los equipos rivales. La atacante vallecaucana Linda Caicedo ratificó el martes, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que es, en este momento, la jugadora más determinante de la Selección Colombia femenina. En el duelo contra Chile, válido por la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina, torneo en el que se definen las selecciones clasificadas al Mundial que se disputará en Brasil entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, Linda mostró la alegría de su fútbol para darle la victoria al equipo dirigido por Angelo Marsiglia.

Corría el minuto 13 del primer tiempo cuando Caicedo, quien jugaba en el estadio donde tantas veces brilló como profesional en el balompié colombiano, recibió una pelota entrando al área, hizo un par de enganches hacia adentro para quedar bien perfilada y dejar a dos rivales en el camino.

Después, dentro de la zona de definición, pateó con fuerza. La arquera chilena Christiane Endler, una de las mejores del mundo –ganó el Premio The Best en 2021 tras sus destacadas actuaciones con el Olynpique de Lyon francés–, estuvo cerca de privar a la colombiana de su celebración: tocó la pelota, pero se le escapó entre las manos. Linda, quien tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio del 2031, consiguió su segunda celebración en la Liga de Naciones, donde Colombia busca meterse de manera directa en la Copa del Mundo femenina, donde les ha ido bien.

¿Quién marcó el segundo gol de Colombia?

Esa celebración de Linda le dio alegría a los aficionados que fueron al escenario de la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, no dio tranquilidad. Las chilenas fueron un rival complicado. La mayor parte del tiempo estuvieron al acecho de la portería de Katherine Tapia, que respondió de buena manera cuando fue exigida.

Además, hubo sufrimiento porque las colombianas no lograban definir las jugadas ofensivas que creaban. No obstante, en los últimos minutos del encuentro, después de una jugada individual en la que mostró su talento, hubo una falta dentro del área sobre Linda Caicedo que terminó en un penalti en favor de Colombia.