Colombia quiere hacer historia en el Mundial sub-17 de Qatar 2025, ¿quiénes son las figuras y cuándo debuta?

La Selección Colombia masculina Sub-17 inicia este martes otro sueño mundialista, esta vez en Catar, en el primer mundial de la categoría con 48 equipos en disputa del título. Los dirigidos por Fredy Hurtado y Hernando “Cocho” Patiño tienen como objetivo superar la mejor actuación hecha por un combinado nacional en la categoría, recordando que fue cuarto en las ediciones de 2003 y 2009. Para cumplir con ese objetivo, el entrenador convocó a 21 jugadores que cuentan con experiencia en el fútbol profesional, a pesar de su corta edad. Al Mundial de Catar, el equipo que dirige Hurtado llega con 16 partidos amistosos disputados entre 2024 y 2025, con un registro de once victorias, cuatro empates y tres derrotas, ajustando en esos encuentros 16 goles a favor y diez en contra. Además, en el Sudamericano clasificatorio disputó seis encuentros, de los cuales ganó cuatro y perdió dos, sumando once goles a favor y cuatro en contra.

Resultados que los hacen llegar con ilusión y confianza para tener un buen Mundial. “Tenemos un grupo muy completo, que ha hecho una preparación ardua, con muchos microciclos de entrenamiento y competencia para que puedan llegar con ritmo y bien cohesionados como equipo”, dijo en rueda de prensa el técnico chocoano, recordado por sus logros como defensa del Deportivo Cali.

El equipo nacional que está en Catar para la disputa del Mundial, en el que tendrá como rivales en primera instancia a Alemania, Corea del Norte y El Salvador, cuenta con seis jugadores nacidos en Antioquia.

Ellos son: el arquero Jorman Mendoza (Apartadó), el defensa Didier Henao (Carepa), el volante Juan José Cataño (Yolombó) y los delanteros Cristian Flórez (Turbo), Matías Lozano y Santiago Londoño, ambos de Medellín. Estos jugadores hacen parte de los equipos Envigado, Boca Juniors de Cali, Real Cundinamarca y Atlético Nacional. El Verde paisa también aportó al delantero cartagenero José Escorcia, quien hace parte de la nómina de juveniles de proyección que tiene el club en sus divisiones menores. “Nos hemos preparado muy bien y queremos ser protagonistas del torneo. Sabemos que la clave —y mi labor junto a mis defensas— es mantener el arco en cero, porque confiamos en la capacidad que tienen nuestros delanteros y en que, en cualquier momento, nos pueden dar una alegría. Por eso, la primera responsabilidad está en mantener el arco en cero”, comentó el arquero Jorman Mendoza, quien pertenece al Envigado F.C., equipo con el que ya debutó en primera división y ha jugado varios encuentros de la Copa BetPlay. La Tricolor, que llegó el pasado jueves a Catar, debuta este martes ante Alemania a las 9:45 a.m. (hora de Colombia); luego enfrentará a El Salvador el viernes 7 de noviembre a las 7:30 a.m., y cerrará la fase de grupos el lunes 10 de noviembre ante Corea del Norte, a las 8:30 de la mañana.

Primer mundial con 48 selecciones

La FIFA tomó la decisión de realizar el Mundial Sub-17 con 48 selecciones y, además, confirmó que las próximas cinco ediciones del torneo, que ahora se realizarán cada año, serán en Catar. Ante esta cantidad de equipos participantes, la organización determinó dividirlos en 12 grupos, de los cuales clasificarán directamente los dos primeros y los mejores ocho terceros para la ronda de dieciseisavos. En esa fase se arrancará con la eliminación directa, para pasar a las rondas de octavos, cuartos, semifinal y final. Todos los partidos se realizarán en la ciudad de Rayán, dentro del complejo deportivo “Aspire Zone”. La final se disputará en el Estadio Internacional Khalifa.

Una Selección con experiencia

En el listado de 21 jugadores colombianos que estarán en el Mundial de Catar, que arranca este lunes, el técnico Fredy Hurtado cuenta con futbolistas de varias partes del país que suman minutos con sus equipos tanto en el Torneo de Ascenso como en la Copa BetPlay, y varios ya han debutado en la Liga BetPlay. Entre los elegidos hay jugadores de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Cartagena, Santander de Quilichao y localidades como Carepa, Apartadó, Yolombó, Turbo, Tumaco, Suan y Tamalameque. La Selección cuenta también con un colombo-estadounidense, el arquero David Rodríguez (en la foto), quien nació en Manhattan y mide 1,93 metros.

¿Quiénes son las figuras de la Selección Colombia?

Jorman Mendoza

Arquero

Este joven, que nació en Apartadó y mide 1,85 metros de estatura, es garantía en el arco: es seguro, rápido, va bien al achique y es fuerte en el juego aéreo.

Juan José Cataño

Volante

Nacido en Yolombó, mide 1,73 metros y ha jugado esta temporada seis partidos con Envigado: dos por Liga y los restantes en la Copa BetPlay. Es hábil, fuerte en la marca y tiene buena salida.

Santiago Londoño

Delantero