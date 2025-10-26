Colombia viaja a Quito para aumentar sus cifras positivas ante Ecuador en la Liga de Naciones

El duelo de este martes entre Ecuador y Colombia por la segunda fecha de la Liga de Naciones tiene calificativo de clásico, ya que son las dos selecciones que lideran la naciente Eliminatoria al Mundial de Brasil 2027. La Tricolor tiene un registro positivo en el historial de enfrentamientos ante las ecuatorianas, pues en once compromisos disputados –entre amistosos y partidos oficiales–, las cafeteras suman ocho triunfos, dos empates y una derrota, esta última en julio de 2024 por marcador de 1-2, en duelo amistoso.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia vienen de golear 4-1 a Perú, y son optimistas con alcanzar otro buen resultado. También son conscientes de que no será un duelo fácil, debido a que su rival, en la altura de Quito, es fuerte y más porque viene de ganar como visitante en El Alto, ante Bolivia, por 4-0. La delantera Linda Caicedo, una de las figuras de Colombia, sostuvo que Ecuador es un rival de cuidado. “Sabemos que todos estos partidos serán complicados. Seguro que este duelo ante Ecuador va a ser especial, muy disputado, y ellas vienen con la alegría de la victoria, pero tenemos un gran grupo, y nuestra idea es ir a buscar un buen resultado, así como lo hicimos en casa ante Perú (4-1)”. Colombia entrenó ayer en el estadio Metropolitano de Ditaires y este lunes viaja en la mañana a Quito, donde se medirá, a partir de las 6:00 de la tarde, a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Leicy Santos, otra de las destacadas en el arranque de Colombia en la Liga de Naciones, sostuvo que la ilusión del grupo es buscar otra victoria, ya que quieren ser primeras en la tabla de posiciones. El estratega Ángelo Marsiglia, por su lado, resaltó que su siguiente contendor es un equipo que está viviendo una renovación importante y que el triunfo en El Alto demostró que son competitivas, que están bien preparadas y que por ello será un rival de cuidado para sus dirigidas. Hay que recordar que Brasil no participa en esta Eliminatoria por ser el país anfitrión del Mundial de 2027. A dicho certamen clasifican de forma directa dos selecciones y otras dos tendrán la opción del repechaje para buscar el cupo.