Colombia viaja a Quito para aumentar sus cifras positivas ante Ecuador en la Liga de Naciones

El duelo de este martes entre Ecuador y Colombia por la segunda fecha de la Liga de Naciones tiene calificativo de clásico, ya que son las dos selecciones que lideran la naciente Eliminatoria al Mundial de Brasil 2027.
La Tricolor tiene un registro positivo en el historial de enfrentamientos ante las ecuatorianas, pues en once compromisos disputados –entre amistosos y partidos oficiales–, las cafeteras suman ocho triunfos, dos empates y una derrota, esta última en julio de 2024 por marcador de 1-2, en duelo amistoso.