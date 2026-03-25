¿Italia podrá soportar “el peso” del favoritismo en repechaje europeo al Mundial 2026?

Doce selecciones se quedarán con la ilusión de ir al Mundial de 2026 con los cupos del repechaje europeo, que se empieza a jugar este jueves. Algunas, como Dinamarca, Polonia o Gales, anhelan repetir. Pero para Italia, cuatro veces campeona del torneo, es más que una obligación clasificar tras perderse Rusia-2018 y Qatar-2022: esa es la tensión que enmarca la repesca hacia Norteamérica-2026.
Las dieciséis selecciones participantes en la repesca están repartidas en cuatro rutas. Cada uno de esos cuadros cuenta con una semifinal y una final a un único partido. Por eso, como ocurrió antes de los Mundiales de 2018 y 2022, todas las miradas están puestas en Italia. La tetracampeona mundial se ha perdido las dos últimas ediciones tras caer precisamente en el repechaje.