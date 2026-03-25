¿Italia podrá soportar “el peso” del favoritismo en repechaje europeo al Mundial 2026?

Doce selecciones se quedarán con la ilusión de ir al Mundial de 2026 con los cupos del repechaje europeo, que se empieza a jugar este jueves. Algunas, como Dinamarca, Polonia o Gales, anhelan repetir. Pero para Italia, cuatro veces campeona del torneo, es más que una obligación clasificar tras perderse Rusia-2018 y Qatar-2022: esa es la tensión que enmarca la repesca hacia Norteamérica-2026. Las dieciséis selecciones participantes en la repesca están repartidas en cuatro rutas. Cada uno de esos cuadros cuenta con una semifinal y una final a un único partido. Por eso, como ocurrió antes de los Mundiales de 2018 y 2022, todas las miradas están puestas en Italia. La tetracampeona mundial se ha perdido las dos últimas ediciones tras caer precisamente en el repechaje.

Emparejados en la Ruta A, los jugadores entrenados por Gennaro Gattuso deberán superar primero a Irlanda del Norte en Bérgamo (jueves, 2:45 p. m. de Colombia), y en caso de victoria, se jugarán su boleto contra el vencedor del Gales-Bosnia Herzegovina (se juega a la misma hora). Los galeses, que disputaron en Qatar 2022 el segundo Mundial de su historia tras Suecia 1958, se enfrentan en Cardiff a una selección a la que todavía no han vencido en sus cuatro duelos previos, con dos derrotas y dos empates. La Ruta B también se presenta igualada, con selecciones de peso como Polonia y Suecia, y outsiders como Albania o Ucrania.

Los compañeros de Robert Lewandowski, en mejoría desde la llegada de Jan Urban al banquillo en julio de 2025, se medirán en búsqueda de su décimo Mundial a la Albania entrenada por el brasileño Sylvinho (2:45 p. m.). Por el otro lado del cuadro está Suecia, tras no haber ganado ninguno de sus seis partidos en la fase de grupos de la clasificación europea.

¿Suecia podrá superar la crisis y entrar al Mundial?

Todavía desprovista del lesionado Alexander Isak, la pólvora sueca estará en las botas de Viktor Gyökeres. El delantero del Arsenal suma ya once goles en Premier League y será la referencia ofensiva contra Ucrania, en un partido que se disputará en Valencia como campo neutral (2:45 p. m.).

Los ucranianos mantienen vivo el sueño de disputar un Mundial cuando se cumplen 20 años de su única participación, en Alemania-2006. A través de la Ruta C, el seleccionador Mircea Lucescu tratará de llevar a Rumanía de vuelta a un Mundial tras seis ediciones ausente. Lo hará contra un viejo conocido: Turquía, selección a la que Lucescu dirigió en dos periodos.

Pese a que Arda Güler y sus compañeros alcanzaron los cuartos de final en la reciente Eurocopa 2024, Turquía no disputa un Mundial desde Corea y Japón-2002, edición en la que dieron la sorpresa quedando en tercera posición. El encuentro ante los rumanos arrancará a las 12:00 p. m. de Colombia.