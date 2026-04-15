Así fue como Luis Díaz tumbó al rey de Europa y ahora lleva al Bayern a la semifinal de la Champions League

El delantero colombiano Luis Fernando Díaz fue el hombre clave en la serie que el Bayern de Múnich ganó 6-4 ante el Real Madrid para sellar su tiquete a las semifinales de la Champions League en el Allianz Arena. Además de marcar en el Santiago Bernabéu de Madrid en el duelo de ida, el guajiro anotó también en Múnich en el vibrante compromiso de vuelta. Su tanto a los 89 minutos no solo le dio el pase a su club, sino que fue un golazo que, para su gusto, entró directamente en el podio de su carrera deportiva. “Este gol es uno de los que más me ha gustado en mi carrera; creo que está en el top-3 de los más lindos que he marcado y, sobre todo, de los más importantes”, comentó Díaz a la transmisión de ESPN tras el duelo que el Bayern ganó 4-3 (global 6-4). Ahora, los bávaros deberán medirse ante el campeón defensor, el PSG. Lea también: ¡Acostumbrado a marcar golazos!: mire aquí los goles más importante de Luis Díaz en Champions League “Este es uno de los goles que más significado tiene por el tramo del partido, porque era un momento súper complicado donde necesitábamos el resultado. Gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto y ayudar al equipo para llegar a la siguiente ronda”, añadió el atacante nacional. Sobre el rival, Díaz sostuvo: “Real Madrid es un equipo grande con mucha experiencia en este tipo de partidos e hizo las cosas muy bien. Nosotros buscamos darle movilidad al juego para encontrar la mejor opción. La expulsión de ellos nos levantó anímicamente; dijimos ‘acá tenemos que concretar la clasificación’ y así fue”.

Un resultado épico en el Allianz Arena

El partido entre el Bayern y el Real Madrid fue disputado desde el primer minuto, con notas altas de rendimiento. No en vano en el primer tiempo se marcaron cinco tantos, pues ambos oncenos salieron dispuestos a devorar al rival. La intensidad se vio reflejada desde el inicio: al primer minuto, el cuadro español se fue adelante con un tanto de Arda Güler, quien aprovechó un error del arquero Manuel Neuer. Sin embargo, la alegría merengue duró poco, ya que a los 6 minutos Aleksandar Pavlovic igualó el marcador de cabeza tras un tiro de esquina.

A los 29’, el turno fue nuevamente para Güler, quien de tiro libre marcó su doblete e hizo crecer la ilusión de la remontada blanca. Pero el goleador Harry Kane apareció a los 38’ para igualar 2-2 y, antes del descanso, Mbappé (42’) volvió a poner en ventaja a los visitantes. En el segundo tiempo, Neuer se reivindicó salvando al menos dos ocasiones claras de Mbappé. El Bayern no encontraba el camino hasta que, en el minuto 86, Eduardo Camavinga fue expulsado por doble amarilla. Esto le dio el impulso final al club bávaro, que encontró en Luis Díaz el gol de la tranquilidad a los 89’ y luego, con Michael Olise a los 90+4’, selló el 4-3 definitivo para desatar la locura en el Allianz.

Lucho Díaz, séptimo cafetero en ‘semis’

La presencia de Luis Díaz en esta instancia lo lleva a ocupar un lugar de privilegio junto a James Rodríguez, Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Davinson Sánchez e Iván Ramiro Córdoba, quienes también disputaron semifinales y finales de la competición. Otro que registra una semifinal es Jeison Murillo (con Barcelona en la 2018-19), aunque en esa ocasión fue suplente. James fue semifinalista con Real Madrid y Bayern Múnich (2015, 2016, 2017 y 2018); Cuadrado llegó a la final con Juventus (2017); Davinson lo hizo con Tottenham en 2019; Iván Ramiro con el Inter en dos periodos (2003 y 2010) y Falcao con el Mónaco en la temporada 2016-17.

Goles y protagonismo del delantero guajiro

Lucho Díaz ya acumula seis goles en esta edición, discriminados así: dos al Real Madrid, uno al Atalanta, dos al PSG y uno al Brujas. Curiosamente, el Bayern ya se midió al PSG en la cuarta jornada de la fase de liga, donde el cuadro alemán venció como visitante 1-2 con doblete del colombiano. En ese duelo, disputado el 4 de noviembre de 2025, Díaz vivió un momento agridulce al ser expulsado tras una falta sobre Achraf Hakimi. Ahora, el guajiro espera volver a celebrar ante los franceses para alcanzar su anhelada primera final de Champions. Con la confianza por las nubes y el rótulo de figura indiscutible, Luis Díaz se prepara para el siguiente asalto en su búsqueda por la “Orejona”. El camino no será sencillo, pues enfrente estará un PSG que no solo es el actual monarca, sino que ya conoce el veneno del guajiro. Sin embargo, para este Bayern que viene de “limpiar” su historial ante el Real Madrid, el cielo parece ser el límite. El fútbol colombiano se ilusiona nuevamente con ver a uno de los suyos en lo más alto del podio europeo, y Díaz, con su fútbol y su potencia, parece estar listo para escribir la página más gloriosa de su carrera en la final de Budapest el 30 de mayo próximo.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Champions?