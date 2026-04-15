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El mito de la intensidad se derrumba: el dato que desmiente que en el fútbol el que corre más gana

En un fútbol obsesionado con la intensidad, un dato del Mundial Qatar 2022 reabre el debate. El técnico Gerardo Pelusso cuestionó una de las ideas más repetidas del juego moderno: correr más no siempre significa competir mejor.

  • El técnico uruguayo Gerardo Pelusso puso en evidencia una dura verdad del fútbol y lo hizo con datos. FOTO GETTY
    El técnico uruguayo Gerardo Pelusso puso en evidencia una dura verdad del fútbol y lo hizo con datos. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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En medio de un fútbol cada vez más obsesionado con la intensidad, el técnico Gerardo Pelusso lanzó una reflexión que invita a repensar los fundamentos del juego. Durante el Seminario del Fútbol Sudamericano de la CONMEBOL, el entrenador puso sobre la mesa un dato revelador del Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: correr más no garantiza ganar.

Pelusso fue directo al punto. En su intervención cuestionó una tendencia dominante entre los entrenadores actuales: la insistencia casi obsesiva en la intensidad.

“Ahora los entrenadores hablan de intensidad, quieren equipos intensos, intensos, intensos... pero hay que analizar qué significa realmente”, planteó.

El técnico no desestimó el esfuerzo físico, pero sí advirtió sobre su sobrevaloración. Su argumento se sostiene en datos concretos.

Según el análisis presentado, las selecciones que más kilómetros recorrieron por partido en la fase de grupos de Qatar 2022 fueron: Estados Unidos (123 kilómetros), Australia e Irán (120 km) y Alemania y Serbia (117 km).

El dato impacta por una razón contundente: todas quedaron eliminadas en primera fase. En contraste, la campeona del mundo, la Selección de Argentina, se ubicó entre los equipos que menos distancia recorrieron en promedio.

La conclusión de Pelusso no es una receta, sino un cuestionamiento. “No se trata de decirle al jugador que corra menos, pero correr mucho no te asegura nada. Entonces la pregunta es: ¿hay que correr más o hay que jugar mejor?”

El planteamiento golpea el corazón del discurso actual, donde el despliegue físico suele interpretarse como sinónimo de competitividad. Sin embargo, los datos sugieren que la eficiencia, la inteligencia táctica y la calidad técnica siguen siendo determinantes.

El caso de Argentina en Qatar 2022 refuerza la idea de que el fútbol no se gana únicamente desde lo físico. La gestión de los esfuerzos, la lectura del juego y la toma de decisiones fueron claves en su consagración.

Pelusso, sin decirlo explícitamente, apunta a un equilibrio: correr sí, pero con sentido. Presionar sí, pero con organización. Intensidad, pero al servicio del juego y no como un fin en sí mismo.

La intervención de Pelusso deja una inquietud abierta en el fútbol sudamericano y mundial. En una era dominada por métricas físicas y exigencias de alto ritmo, su mensaje recuerda una verdad esencial: el fútbol sigue siendo, ante todo, un juego de decisiones.

Y en ese terreno, correr más puede ayudar... pero jugar mejor sigue marcando la diferencia.

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