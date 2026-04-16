SIC investiga a Ticket Colombia por venta de boletas para BTS, tras denuncias de usuarios

El pasado febrero, cuando apenas arrancaba la expectativa por el concierto de BTS en Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió activar un seguimiento preventivo por los antecedentes de ventas masivas y colapsos digitales en eventos similares a este.

Según explicó la entidad, este monitoreo se dio “en el marco de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), el seguimiento a las actividades relacionadas con el concierto de la agrupación musical BTS, programado para los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá”.

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Con ese punto de partida, el proceso avanzó a una fase más concreta. A través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, la SIC abrió una averiguación preliminar con el objetivo de “conocer en detalle la información que sería suministrada a los consumidores, así como las medidas tecnológicas implementadas durante las etapas de preventa y venta de boletería”, por la alta demanda de fanáticos en el país.