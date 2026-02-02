Masacre laboral en Agrosavia: 860 despidos y salarios atrasados golpean al principal centro de investigación agropecuaria

Una fuerte crisis laboral sacude a Agrosavia, el centro de investigación más importante para el agro colombiano. La entidad enfrenta una ola de despidos y retrasos salariales tras un drástico recorte presupuestal del Ministerio de Agricultura, que ha puesto en riesgo su operación y continuidad científica. En contexto: Agrosavia, otra entidad oficial a la que le bajaron el presupuesto El Sindicato Nacional de Trabajadores de Agrosavia (Sintragrosavia) alertó sobre los efectos que tendría la reducción del presupuesto asignado a la entidad para 2025 y 2026. Según la organización, los ajustes en el gasto público y la disminución de recursos comprometen la inversión en el sector agropecuario, especialmente en ciencia, tecnología e innovación, ejes centrales de la misión de Agrosavia.

La entidad cumple un papel clave en el desarrollo de investigación agropecuaria y en la custodia de los bancos de germoplasma, considerados patrimonio de la Nación. Su labor también respalda programas estratégicos del Gobierno Nacional orientados al fortalecimiento de la agricultura, la seguridad alimentaria y la reforma agraria. Puede leer: Centro de industrialización de la Fedecafé llega a Antioquia y otros dos departamentos: así funcionará

Recorte presupuestal: cifras que comprometen la operación

De acuerdo con el sindicato, para 2024, Agrosavia contó con un presupuesto cercano a los $299.325 millones, ejecutado en más del 90% y destinado a su funcionamiento básico. Sin embargo, para 2025 la asignación cayó a $226.754 millones, una reducción del 24,16% frente al año anterior. A esta cifra se sumó, según denunciaron, la retención de $10.000 millones por decreto del Ministerio de Hacienda, dejando un presupuesto neto de $216.754 millones. Esto representa una reducción real del 27,5% respecto a 2024, sin compensar la inflación. Entérese: Incertidumbre en el gremio cafetero: el 60% de la cosecha en Antioquia está riesgo por falta de sol Para 2026, el presupuesto proyectado sería de $213.754 millones, $3.000 millones menos que en 2025 y $86.000 millones menos que en 2024, una caída acumulada del 28,7%.

Despidos, salarios congelados y pérdida de derechos laborales

La reducción de recursos tuvo un impacto directo en el empleo. Según el sindicato, durante 2025 la nómina se redujo en más de 290 trabajadores, y para 2026 las proyecciones más conservadoras estiman la salida de otros 600 empleados para ajustar el presupuesto. Vea aquí: “Era una bomba de tiempo”: Federación de Cafeteros revela cómo evitó la peor crisis del sector en un siglo “Esta reducción de presupuesto trajo consigo cero aumento salarial para todos los trabajadores durante los años 2025 y 2026, teniendo una pérdida de poder adquisitivo cercano al 32%, de acuerdo al aumento del salario mínimo”, indicó Sintragrosavia.S Según señalaron, a esto se suma el recorte de derechos adquiridos, como el cambio en la modalidad de pago de investigadores con más de 10 o 15 años de experiencia, al pasar de salario integral a salario ordinario.

Riesgos para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural

Sintragrosavia advirtió que esta situación pone en peligro la investigación científica, la transferencia de tecnología y la asesoría técnica necesarias para mejorar la competitividad del agro y el uso sostenible de los recursos naturales. También alertó sobre el riesgo que enfrentan los bancos de germoplasma y el impacto negativo en la seguridad agroalimentaria del país. Más historias: Tras 30 años de investigación, Federación de Cafeteros lanza ‘Umbral’, una nueva variedad de café resistente a climas cálidos El sindicato señaló que el debilitamiento de Agrosavia, entidad líder del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), podría hacer retroceder el desarrollo del campo colombiano en varias décadas, afectando de manera estructural el futuro del sector agropecuario. Vea también: Colombia aplica arancel del 30% al arroz de Ecuador y prohíbe su ingreso por vía terrestre

Un centro clave para la ciencia y la innovación agropecuaria

Fundada en 1994, Agrosavia ha liderado por más de 30 años la investigación agropecuaria en Colombia. Actualmente cuenta con más de 1.700 trabajadores, entre ellos 380 investigadores con formación de maestría y doctorado, además de cerca de 360 profesionales de apoyo, asistentes de investigación y operarios distribuidos en centros regionales. Este modelo descentralizado permite atender las necesidades específicas de cada región, articular conocimiento científico con actores territoriales y generar soluciones adaptadas a los contextos productivos del país.

Expansión del portafolio tecnológico para pequeños y medianos productores