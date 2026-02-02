Masacre laboral en Agrosavia: 860 despidos y salarios atrasados golpean al principal centro de investigación agropecuaria

Una fuerte crisis laboral sacude a Agrosavia, el centro de investigación más importante para el agro colombiano. La entidad enfrenta una ola de despidos y retrasos salariales tras un drástico recorte presupuestal del Ministerio de Agricultura, que ha puesto en riesgo su operación y continuidad científica.
En contexto: Agrosavia, otra entidad oficial a la que le bajaron el presupuesto
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Agrosavia (Sintragrosavia) alertó sobre los efectos que tendría la reducción del presupuesto asignado a la entidad para 2025 y 2026. Según la organización, los ajustes en el gasto público y la disminución de recursos comprometen la inversión en el sector agropecuario, especialmente en ciencia, tecnología e innovación, ejes centrales de la misión de Agrosavia.