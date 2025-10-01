“Mi madre es de Medellín”: esta es la historia de Tobias Moi, jugador de Noruega que enfrentará a Colombia en Mundial Sub-20

No habla español. Nunca ha visitado Colombia. Seguramente, cualquier canción de música decembrina –Cariñito de Rodolfo Aicardi, por decir algo–, le es completamente ajena. Sin embargo, el joven futbolista noruego Tobias Saliou Moi Séne, quien juega con la Selección de Noruega que este jueves enfrenta a Colombia en la segunda fecha del Mundial sub-20 de Chile (3:00 p.m.), se considera 50% colombiano. El motivo no es que se identifique con las canciones de J. Balvin, Karol G, Maluma o Ferxxo que le han dado la vuelta al mundo y han llevado a que muchas personas se “identifiquen” –de palabra– con la cultura colombiana. El caso de Tobias es diferente. El lateral derecho, nacido en Noruega el 3 de marzo de 2006, es hijo de una mujer que nació en Medellín.

Así lo expresó el jugador, quien está a préstamo en el Asane de la segunda división de su país, en diálogo con la página deportiva caleña Sports Fans. “Yo soy 50% colombiano. Mi madre es de Colombia, de Medellín. Ella es adoptada de Colombia así que ahora juego para Noruega, pero tengo algo de colombiano en la sangre”, aseguró en un video que circula por redes sociales.

¿Por qué el futbolista noruego Tobias Saliou Moi Séne tiene raíces colombianas?

El nombre de la madre de Tobias no se conoce. Sin embargo, pudo hacer parte del alto porcentaje de niños colombianos que fueron adoptados por ciudadanos europeos, en especial de países nórdicos como Noruega, Países Bajos, Suecia, entre otros, durante la década de los noventas, cuando nuestro país vivía un momento complicado de orden público.

Tobias Saliou Moi Séne, alternativa de Noruega para enfrentar a Colombia. FOTOS: FOTO FCF y @Profuturstars

En suelo europeo, la mamá del futbolista, quien seguro se fue de muy corta edad, por lo que aprendió noruego como su lengua natal y no español –el futbolista no lo habla–, conoció al padre del deportista, un hombre senegalés, de acuerdo con el relato que hizo Tobias. “No conozco Colombia. Nunca he estado en ese país, pero realmente me gustaría. Es un lugar lindo. Este encuentro será algo especial para mí”, concluyó el lateral, quien disputó 18 minutos en el partido de la primera fecha del Grupo F del Mundial, cuando Noruega venció 1-0 a Nigeria. Tobias, quien debutó con la Selección sub-20 de su país el 28 de septiembre pasado, ingresó al minuto 72 por Songre Granaas.

¿Cómo es el joven Tobias?

Aunque nació y creció en un país donde la gente, por lo general, tiene fama de ser “fría”, el joven Tobias, quien hizo parte de las selecciones nacionales de su país desde 2022, cuando jugó para la sub-16, es alegre. En su cuenta de Instagram (@tobiasmoi10), que es privada, pero tras la solicitud de seguimiento del escribiente aceptó, se ven fotos donde aparece sonriendo, jugando fútbol, entrenando.