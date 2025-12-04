x

Aviones de combate sobrevolaron Venezuela: misterioso vuelo de B-52 que alarmó a analistas

Rastreos aéreos revelan maniobras inusuales de B-52 en el Caribe y generan preocupación entre analistas.

    Misteriosos sobrevuelos de aviones de combate B-52 aparecieron brevemente en el Caribe, a la altura de Venezuela. FOTO: Air Forces Southern - @AFSOUTH
Colprensa
hace 6 horas
bookmark

Basado en rastreos abiertos de Flightradar24 y reportes confirmados este miércoles, dos bombarderos B-52 estadounidenses aparecieron brevemente en el Caribe, a la altura de Venezuela, antes de desaparecer de los sistemas de monitoreo público.

Lea también: Así son los bombarderos B-52 de EE. UU. que sobrevolaron el Caribe cerca de Venezuela

La maniobra coincide con movimientos similares registrados en noviembre y con una escalada militar que Washington mantiene activa en la región. Hasta el momento no hay respuesta oficial del gobierno venezolano.

Este movimiento genera alarma entre los analistas políticos. Lo que llama la atención es el patrón de vuelo: los B-52, quienes encendieron sus transpondedores de manera intermitente al acercarse a la costa. Esto para los expertos es un movimiento que busca visibilidad pública y mostrarse a los mandatarios de Venezuela.

Los B-52 reaparecen: maniobras secretas en la frontera aérea con Venezuela

Además de esto la cadena CBS News reveló que la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó simulacros nocturnos de ataque a lo largo de la costa venezolana, ejercicios que no habían sido reportados oficialmente.

Según la investigación, al menos tres bombarderos B-52 Stratofortress despegaron desde la Base Aérea de Barksdale, en Luisiana, para ejecutar órbitas en espacio aéreo internacional, a unos 150 millas náuticas del litoral venezolano. De acuerdo con el Comando de Ataque Global, los recientes sobre vuelos de los bombarderos se trataron de una “demostración de ataque con bombarderos”.

Le recomendamos leer: La carta del “Pollo” Carvajal a Trump: habla de conexiones de Maduro con el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua

Aviones de combate sobrevolaron Venezuela: misterioso vuelo de B-52 que alarmó a analistas

Una escalada militar sin precedentes en el Caribe

Estas maniobras se integran a la Operación Lanza del Sur, la campaña antidrogas ordenada por Donald Trump desde mediados de octubre, que ha transformado el Caribe en un tablero militar de alta tensión. EE. UU. ha desplegado ocho buques de guerra, un submarino nuclear, cazas F-35 y más de 10.000 efectivos, además de ejecutar ataques aéreos contra presuntas embarcaciones del narcotráfico que han dejado al menos 80 muertos.

Un portavoz del Comando Sur afirmó que los recientes vuelos buscan “disuadir el tráfico ilícito”. Sin embargo, fuentes militares citadas por CNN aseguran que tanto B-52 como bombarderos supersónicos B-1 han venido aproximándose cada vez más a la costa venezolana.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Máxima tensión: aviones militares de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué volaron los B-52 cerca de Venezuela?
Según el Comando de Ataque Global, se trató de una “demostración de ataque con bombarderos”. Analistas consideran que es un mensaje directo al gobierno venezolano en medio de operaciones tácticas en el Caribe.
¿Qué es la Operación Lanza del Sur?
Es la campaña militar antidrogas ordenada por EE. UU. desde octubre, con despliegue de buques, cazas y submarinos. Ha ejecutado ataques contra embarcaciones que dejaron más de 80 muertos.
¿Han aumentado los vuelos militares en la zona?
Sí. Reportes indican que bombarderos B-52 y B-1 han volado cada vez más cerca de la costa venezolana y realizan ejercicios nocturnos no anunciados.
