Aviones de combate sobrevolaron Venezuela: misterioso vuelo de B-52 que alarmó a analistas

Este movimiento genera alarma entre los analistas políticos. Lo que llama la atención es el patrón de vuelo: los B-52, quienes encendieron sus transpondedores de manera intermitente al acercarse a la costa. Esto para los expertos es un movimiento que busca visibilidad pública y mostrarse a los mandatarios de Venezuela.

Los B-52 reaparecen: maniobras secretas en la frontera aérea con Venezuela

Además de esto la cadena CBS News reveló que la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó simulacros nocturnos de ataque a lo largo de la costa venezolana, ejercicios que no habían sido reportados oficialmente.

Según la investigación, al menos tres bombarderos B-52 Stratofortress despegaron desde la Base Aérea de Barksdale, en Luisiana, para ejecutar órbitas en espacio aéreo internacional, a unos 150 millas náuticas del litoral venezolano. De acuerdo con el Comando de Ataque Global, los recientes sobre vuelos de los bombarderos se trataron de una "demostración de ataque con bombarderos".

Una escalada militar sin precedentes en el Caribe

Estas maniobras se integran a la Operación Lanza del Sur, la campaña antidrogas ordenada por Donald Trump desde mediados de octubre, que ha transformado el Caribe en un tablero militar de alta tensión. EE. UU. ha desplegado ocho buques de guerra, un submarino nuclear, cazas F-35 y más de 10.000 efectivos, además de ejecutar ataques aéreos contra presuntas embarcaciones del narcotráfico que han dejado al menos 80 muertos.

Un portavoz del Comando Sur afirmó que los recientes vuelos buscan "disuadir el tráfico ilícito". Sin embargo, fuentes militares citadas por CNN aseguran que tanto B-52 como bombarderos supersónicos B-1 han venido aproximándose cada vez más a la costa venezolana.