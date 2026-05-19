El “Top 5” millonario de Lorenzo: los jugadores mejor valorados de la prelista de Selección Colombia

El director técnico Néstor Lorenzo entregó la prelista de 55 futbolistas de la Selección Colombia para el Mundial 2026, de la cual saldrán los 26 convocados definitivos según la reglamentación de la FIFA.
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Más allá de los nombres, el valor económico de las principales figuras se ha tomado el centro del debate, destacando una enorme brecha entre la máxima estrella del equipo y el resto de los cotizados.