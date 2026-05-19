El “Top 5” millonario de Lorenzo: los jugadores mejor valorados de la prelista de Selección Colombia

El director técnico Néstor Lorenzo entregó la prelista de 55 futbolistas de la Selección Colombia para el Mundial 2026, de la cual saldrán los 26 convocados definitivos según la reglamentación de la FIFA. Le puede interesar: Roberto Martínez, entrenador de Portugal, aseguró que importa más el partido vs. el Congo que contra Colombia, ¿por qué? Más allá de los nombres, el valor económico de las principales figuras se ha tomado el centro del debate, destacando una enorme brecha entre la máxima estrella del equipo y el resto de los cotizados.

El podio de los jugadores más cotizados de la prelista

De acuerdo con los datos de la plataforma Transfermarkt, Luis Díaz se consolida como el jugador colombiano más costoso del listado preliminar. El extremo, quien cerró la temporada con el Bayern Múnich, está tasado en 70 millones de euros. La diferencia respecto a sus compañeros es marcada; el segundo lugar lo ocupa Luis Javier Suárez, delantero del Sporting CP, con un valor de 28 millones de euros. El podio lo completa el defensor del Crystal Palace, Daniel Muñoz, cotizado en 27 millones de euros. Los cinco jugadores mejor valorados 1. Luis Díaz (Bayern Múnich): 70 millones de euros 2. Luis Suárez (Sporting Lisboa): 28 millones de euros 3. Daniel Muñoz (Crystal Palace): 27 millones de euros 4. Jhon Lucumí (Bolonia FC): 25 millones de euros 5. Jhon Durán (Zenit FC): 25 millones de euros

La duda de los 25 millones