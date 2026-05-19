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Roberto Martínez, entrenador de Portugal, aseguró que importa más el partido vs. el Congo que contra Colombia, ¿por qué?

El estratega español desestimó las proyecciones que califican el choque contra Colombia como el más trascendental del Grupo K, asegurando que las jerarquías y posiciones en el ranking carecen de valor real en este torneo.

  • El técnico de Portugal, Roberto Martínez, dejó claro que la atención de su equipo está puesta exclusivamente en el debut frente a RD Congo el 17 de junio en Houston. FOTO: Selección Colombia y Getty
    El técnico de Portugal, Roberto Martínez, dejó claro que la atención de su equipo está puesta exclusivamente en el debut frente a RD Congo el 17 de junio en Houston. FOTO: Selección Colombia y Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El director técnico de la selección de Portugal, Roberto Martínez, rechazó y cuestionó públicamente este martes 19 de mayo la idea de que el enfrentamiento contra Colombia sea el duelo crucial de la fase de grupos en el Mundial.

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Durante la presentación de la plantilla de Portugal para el Mundial y a pesar de que la opinión pública sitúa a portugueses y colombianos como los favoritos para avanzar en el Grupo K, el estratega español prefiere enfocar la atención en el debut de su equipo.

Portugal y Colombia medirán sus fuerzas el próximo sábado 27 de junio en Miami, en lo que será el cierre de la primera fase. No obstante, Martínez descartó cualquier favoritismo previo y restó peso a la historia o a la posición en el ranking de las selecciones.

Para el seleccionador, el encuentro de preparación que jugarán ante Chile servirá para ajustar los detalles finales antes de la competencia, restando trascendencia mediática al choque contra el conjunto sudamericano.

El foco está en el debut ante R.D. del Congo y no en Colombia

“Todos los amistosos son importantes para nosotros; nos dan oportunidad única para ajustar conceptos. No estoy de acuerdo en que el partido de Colombia sea el más importante, creo que en un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias a nivel de hacerte favorito. Nuestro partido más importante ahora en el Mundial es el primero, tiene sus condiciones, es un estadio cerrado en el que ya entrenamos en marzo”, afirmó el DT español.

La prioridad inmediata para el cuerpo técnico de Portugal es el estreno contra RD Congo, programado para el 17 de junio en Houston. Martínez enfatizó que el respeto hacia sus rivales iniciales es absoluto, respaldado por su conocimiento profundo del plantel africano.

“Respetamos mucho el talento individual de Congo, una selección que conozco muy bien porque hay jugadores que crecieron en Bélgica, hay dos que estuvieron en nuestras listas y trabajé con uno de ellos. Engaña mucho el no saber quiénes son los jugadores de Congo y nosotros los respetamos mucho”, sentenció Roberto.

El peligro del debutante y el cierre del grupo

El entrenador recordó su experiencia al mando de Bélgica en el Mundial de 2018 para ejemplificar el peligro de enfrentar a selecciones primerizas, recordando las dificultades que vivieron al medirse contra Panamá.

“Por experiencia, equipos que llegan al Mundial por primera vez tienen un factor que no se puede medir, no se puede controlar. Esa ilusión, el sueño de los jugadores de llegar, ya nos pasó en mi experiencia con Bélgica en 2018, cuando jugamos contra Panamá y, por 60 minutos, fue uno de los partidos más difíciles que tuvimos de los siete que jugamos”, agregó.

El plan de Portugal es avanzar paso a paso, prestando la misma atención a Uzbekistán antes de pensar de lleno en la selección colombiana.

“Respetamos mucho el partido de Congo, también el de Uzbekistán y después veremos si el tercer partido es uno en el que podemos estar muy acertados ante una selección muy respetable”, concluyó al final el estratega Martínez.

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