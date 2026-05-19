Roberto Martínez, entrenador de Portugal, aseguró que importa más el partido vs. el Congo que contra Colombia, ¿por qué?

El director técnico de la selección de Portugal, Roberto Martínez, rechazó y cuestionó públicamente este martes 19 de mayo la idea de que el enfrentamiento contra Colombia sea el duelo crucial de la fase de grupos en el Mundial.
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Durante la presentación de la plantilla de Portugal para el Mundial y a pesar de que la opinión pública sitúa a portugueses y colombianos como los favoritos para avanzar en el Grupo K, el estratega español prefiere enfocar la atención en el debut de su equipo.
Portugal y Colombia medirán sus fuerzas el próximo sábado 27 de junio en Miami, en lo que será el cierre de la primera fase. No obstante, Martínez descartó cualquier favoritismo previo y restó peso a la historia o a la posición en el ranking de las selecciones.
Para el seleccionador, el encuentro de preparación que jugarán ante Chile servirá para ajustar los detalles finales antes de la competencia, restando trascendencia mediática al choque contra el conjunto sudamericano.