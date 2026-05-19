Roberto Martínez, entrenador de Portugal, aseguró que importa más el partido vs. el Congo que contra Colombia, ¿por qué?

El director técnico de la selección de Portugal, Roberto Martínez, rechazó y cuestionó públicamente este martes 19 de mayo la idea de que el enfrentamiento contra Colombia sea el duelo crucial de la fase de grupos en el Mundial. Le puede interesar: Cristiano lidera la lista de convocados de Portugal para enfrentar a Colombia en el Mundial de Norteamérica Durante la presentación de la plantilla de Portugal para el Mundial y a pesar de que la opinión pública sitúa a portugueses y colombianos como los favoritos para avanzar en el Grupo K, el estratega español prefiere enfocar la atención en el debut de su equipo. Portugal y Colombia medirán sus fuerzas el próximo sábado 27 de junio en Miami, en lo que será el cierre de la primera fase. No obstante, Martínez descartó cualquier favoritismo previo y restó peso a la historia o a la posición en el ranking de las selecciones. Para el seleccionador, el encuentro de preparación que jugarán ante Chile servirá para ajustar los detalles finales antes de la competencia, restando trascendencia mediática al choque contra el conjunto sudamericano.

El foco está en el debut ante R.D. del Congo y no en Colombia

“Todos los amistosos son importantes para nosotros; nos dan oportunidad única para ajustar conceptos. No estoy de acuerdo en que el partido de Colombia sea el más importante, creo que en un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias a nivel de hacerte favorito. Nuestro partido más importante ahora en el Mundial es el primero, tiene sus condiciones, es un estadio cerrado en el que ya entrenamos en marzo”, afirmó el DT español. La prioridad inmediata para el cuerpo técnico de Portugal es el estreno contra RD Congo, programado para el 17 de junio en Houston. Martínez enfatizó que el respeto hacia sus rivales iniciales es absoluto, respaldado por su conocimiento profundo del plantel africano. “Respetamos mucho el talento individual de Congo, una selección que conozco muy bien porque hay jugadores que crecieron en Bélgica, hay dos que estuvieron en nuestras listas y trabajé con uno de ellos. Engaña mucho el no saber quiénes son los jugadores de Congo y nosotros los respetamos mucho”, sentenció Roberto.

El peligro del debutante y el cierre del grupo