x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Chile, Argentina y Paraguay picaron en punta en el Mundial Sub 20 y Brasil empató; así va el torneo en territorio austral

Colombia debuta este lunes ante Arabia Saudita en Talca. Los dos primeros y los cuatro mejores terceros avanzan a los octavos de final en Chile.

  • En Chile se disputa los duelos del Mundial Sub 20 que busca al nuevo monarca del fútbol juvenil internacional. FOTO TOMADA X @fifaworldcup_es
    En Chile se disputa los duelos del Mundial Sub 20 que busca al nuevo monarca del fútbol juvenil internacional. FOTO TOMADA X @fifaworldcup_es
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
29 de septiembre de 2025
bookmark

Disputadas las primeras dos fechas del Mundial Sub 20 en Chile, las selecciones sudamericanas han tenido buenos resultados y este lunes el turno será para Colombia, que, a las 6:00 de la tarde, se medirá ante Arabia Saudita.

Chile, Argentina y Paraguay ganaron sus respectivos duelos en el debut; mientras que Brasil empató, por ello siguen entre los favoritos para alcanzar uno, de los dos cupos directos de sus respectivos grupos para avanzar a los octavos de final del Mundial.

Japón y Chile, con tres puntos, producto de sus triunfos 2-0 ante Egipto y 2-1 contra Nueva Zelanda, lideran el Grupo A.

En el B, Paraguay y Ucrania, con sus victorias ante Corea del Sur 2-1 y Panamá 3-2, también son los primeros líderes de su zona en el Mundial.

En el C, se presentó la primera sorpresa del Mundial, con la derrota 2-0 de Marruecos sobre España y el empate de Brasil ante México 2-2, por lo que el líder de la zona es el equipo marroquí con tres puntos, seguidos por México y Brasil, cada uno con un punto

En el Grupo D, Argentina que es el más ganador del torneo, venció 3-1 a Cuba; mientras que Italia lo hizo 1-0 ante Australia y por ello, ambos lideran con tres puntos.

Este lunes entrarán en acción los Grupos E y F, en el que está la Selección Colombia que dirige César Torres, para complementar la primera fecha del Mundial.

Hay que recordar que, además de la clasificación de los dos primeros equipos de cada grupo a los octavos de final, también avanzarán los cuatro mejores terceros del torneo y por ello, la victoria o un buen resultado en el debut es tan importante.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida