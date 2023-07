Tulio Gómez máximo dirigente del América de Cali concedió una entrevista radial a Caracol en la que habló sobre la llegada de Lucas González y su cuerpo técnico y otros temas polémicos como el por qué no se llevó a Hugo Rodallega al club escarlata.

Al ser consultado por Hugo Rodallega, quien en entrevistas siempre manifestó su interés por llegar al América, Gómez sostuvo que él también lo quería llevar, pero que al no encontrar el aval del cuerpo técnico desistió de la idea.

“Quería traerlo, siempre quise traerlo, pero ante la negativa del cuerpo técnico entendí que era mejor no buscarlo, porque eso pasa como cuando usted le lleva a su esposa algo para que le cocine y si a ella no le interesa, no le cocina, eso ya lo aprendí”.