Valerin Loboa deja el Cali para jugar en el Portland Thorns FC de Estados Unidos

La delantera colombiana Valerín Loboa, quien cumplió 18 años, el pasado 3 de julio, fue anunciada como nueva jugadora del Portland Thorns FC de la Liga Profesional de Estados Unidos (NWSL: National Women’s Soccer League, su sigla en inglés).
La jugadora que militó en el Deportivo Cali en la temporada 2025, siendo su goleadora, se dio a conocer en el mundo del fútbol internacional, tras la buena actuación con Colombia en la pasada Copa América disputada en Ecuador.
Loboa de gran talla, es potente, rápida y muy hábil en el área, por ello