Video | Hermoso encuentro de Juan Fernando Quintero con un pequeño hincha en Argentina

El antioqueño Juan Fernando Quintero no solo es querido por los hinchas de River Plate, sino que a todos los estadios donde va con la banda recibe el cariño, sobre todo de los niños, que lo buscan para tener una foto, un autógrafo y para demostrarle su admiración le hacen pancartas y mensajes que el colombiano agradece. Eso le pasó en el duelo que River Plate ganó como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto, tras el juego un pequeño en silla de ruedas lo espero a la salida del estadio y Quintero, antes de abandonar el escenario fue hasta donde el niño para saludarlo.

En redes se ha viralizado un video del encuentro, en el que Quintero se muestra conmovido por el cariño del pequeño, que no puede dar crédito que su ídolo fue a saludarlo. “Hola amigo ahí lei la carta muchas gracias, en el hotel te damos la camiseta, no hay problema. Amigo un placer, cuídate mucho”, le dijo el colombiano, mientras que los familiares del pequeño le agradecían por el gesto. “Gracias Juanito”, se escucha en el video que fue compartido en redes sociales.

Llega a la Selección en buen momento

Juan Fernando Quintero jugó con River Plate en el duelo que su equipo ganó 0-2 como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 de la Liga Argentina. Los tantos del cuadro millonario fueron obra de Gonzalo Montiel de penal a los 70 minutos y Maximiliano Salas a los 10 de la reposición, tras habilitación de Quintero. Quintero, que no fue inicialista, ingresó al partido en el minuto 77, mientras que Kevin Castaño lo hizo a los 87, para los minutos finales del compromiso que River ganó en su visita.