Video | Hermoso encuentro de Juan Fernando Quintero con un pequeño hincha en Argentina

El antioqueño Juan Fernando Quintero no solo es querido por los hinchas de River Plate, sino que a todos los estadios donde va con la banda recibe el cariño, sobre todo de los niños, que lo buscan para tener una foto, un autógrafo y para demostrarle su admiración le hacen pancartas y mensajes que el colombiano agradece.
Eso le pasó en el duelo que River Plate ganó como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto, tras el juego un pequeño en silla de ruedas lo espero a la salida del estadio y Quintero, antes de abandonar el escenario fue hasta donde el niño para saludarlo.