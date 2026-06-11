Las selecciones con las nóminas más caras del Mundial 2026: quién lidera y en qué posición está Colombia

El campeonato abrirá con el partido entre México y Sudáfrica y marcará el inicio de una edición histórica por realizarse en tres países anfitriones. En este contexto, las valoraciones de mercado de las plantillas reflejan el peso económico de varias de las selecciones llamadas a competir por el título.
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Francia ocupa el primer lugar del ranking con una nómina valorada en 1.520 millones de euros. El conjunto francés llega después de haber alcanzado las dos finales anteriores de la Copa del Mundo y cuenta con Kylian Mbappé como su futbolista de mayor valor de mercado, estimado en 180 millones de euros. En el extremo opuesto de la plantilla aparece N’Golo Kanté, quien regresa al combinado nacional tras su reciente temporada en el fútbol turco.
En la segunda posición se encuentra Inglaterra, cuya plantilla alcanza un valor de 1.360 millones de euros. Jude Bellingham lidera la lista de jugadores ingleses con una cotización de 130 millones de euros, mientras que Jordan Henderson figura como el futbolista con menor valoración dentro de la convocatoria.
El tercer lugar corresponde a España, con una valoración total de 1.220 millones de euros. La selección española cuenta con Lamine Yamal, tasado en 200 millones de euros, la cifra más alta entre los jugadores presentes en el torneo. Borja Iglesias aparece como el futbolista de menor valor comercial dentro del plantel.