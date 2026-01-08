Desistimiento de vivienda en Colombia: 25.000 familias perdieron su sueño el año pasado y cifra se dispararía en 2026

El mercado inmobiliario en Colombia atraviesa un momento de alta tensión. El reciente anuncio del Gobierno Nacional de incrementar 23,7% el salario mínimo para este año encendió las alarmas en el sector de la construcción y, especialmente, en los hogares que aspiran a adquirir una Vivienda de Interés Social (VIS) o de Interés Prioritario (VIP). El riesgo es que los desistimientos –renuncia a comprar vivienda, en medio de un proceso iniciado–, que el año superaron los 25.000 casos, se disparen.
La razón es que, en el país, el precio máximo de estas viviendas no es una cifra fija en pesos, sino que está atado o indexado a la cantidad de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Significa que, el valor de los inmuebles que se escrituren en 2026 podría subir en la misma proporción que el sueldo, lo que representa un golpe directo al bolsillo de quienes ya tenían un plan de ahorro y crédito establecido.
Ante este panorama, el Gobierno se encuentra trabajando contrarreloj en la redacción de un decreto que busca desindexar el precio de la vivienda VIS del aumento del salario mínimo. Sin embargo, esta maniobra jurídica enfrenta obstáculos de gran calado.